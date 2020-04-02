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尼日利亚3名遭绑架中国公民获救 总领馆提醒安全防范

2020年04月02日09:59  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾4月1日电（记者 姜宣） 经驻拉各斯总领馆证实，3月29日位于埃努古州与埃邦伊州交界处一家矿业公司的3名中国公民遭武装绑架，经各方全力营救，3人于31日下午安全获救。

近期，尼各地绑架案件高发，有绑匪假扮警察，设置路障，公然作案，有绑匪光天化日之下绑架尼高官亲属。

对此，驻拉各斯总领馆提醒领区中资企业和侨胞，下一阶段，疫情导致的失业率上升恐将使社会治安进一步恶化，大家在做好疫情防控的同时，要高度关注当地安全形势，完善安全工作预案，升级安防等级，检查安防设施运行状况，加强人员管控，不外出，少走动，配备充足武装护卫，严防内外勾结作案。在我人员集中地区可利用微信群等开展联合预警、联防联控等防范措施，严防绑架、打砸抢、盗窃、诈骗等案件发生。

如遇紧急情况请及时报警并告驻拉各斯总领馆。尼日利亚紧急救助电话：+234 911驻拉各斯总领馆领保电话：+234 (0)8056666116外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86 (10) 12308或+86 (10) 59913991。

3月31日，拉各斯总领馆总领事储茂明在与埃努古州州长伊菲安尼˙奥古万伊通话时表示，总领馆高度重视中国公民被劫事件，要求州政府迅速采取行动，立即营救人质。同时，希望埃努古州政府高度重视在该州中国公民合法权益，采取切实有效措施，保护中国公民的生命财产安全。

奥古万伊表示，保护在该州中国公民合法权益是埃努古州政府责无旁贷的义务，州政府将密切跟踪案情进展，并将继续加强对中国公民和机构安全保护工作。

(责编：于洋、杨牧)
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