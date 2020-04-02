乌克兰累计确诊794例 政府为抗疫一线医护人员发三倍薪金

人民网基辅4月1日电（记者 谭武军）据乌克兰卫生部统计，截止1日22时，乌克兰新增149例新冠肺炎确诊病例，乌累计确诊794例，死亡20例，治愈13例。继基辅之后，切尔诺夫策州和捷尔诺波尔州确诊病例均破百。

为应对新冠病毒大流行，乌政府决定采取更加严格的隔离措施，规定在2020年4月24日之前，严禁不戴口罩进入公共场所；非执行公务禁止两人以上同行；禁止16岁以下未成年人单独出入公共场所；禁止在公园、街心花园、娱乐区、森林公园和滨河区游玩，只允许一人进行遛狗；禁止使用运动场和儿童游乐场；严禁组织10人以上的活动等。

在伊万诺-弗兰科夫斯克围产中心2位新冠肺炎患者死亡。一名37岁产妇在产后死亡，该产妇还曾隐瞒其波兰旅行史。另一名死者为60岁妇科病患者。二人均在死后被确诊感染新冠病毒。

乌总统泽连斯基表示，乌克兰已破获上百起恶意编造和传播有关疫情虚假信息案件，已对30名嫌疑人展开刑事诉讼。泽连斯基呼吁乌民众保持警觉，通过官方渠道获取疫情信息，不要相信谣言和不明药物。他还透露，为应对疫情爆发，乌克兰已准备在某些地区部署流动医院。

乌新任卫生部部长斯捷潘诺夫表示，将为抗击疫情的一线医护人员发放三倍薪金。

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