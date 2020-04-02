法德英向伊朗出口医疗物资

法国、德国和英国经由“贸易往来支持工具”(INSTEX)结算机制与伊朗完成首笔交易，向伊朗出口一批医疗物资。

德国外交部3月31日在一份声明中说:“法国、德国和英国确认，INSTEX结算机制成功完成首笔交易，实现医疗物资从欧洲出口至伊朗。这些物资目前已经运抵伊朗。”

声明没有提及这批物资的细节以及涉及哪些企业。一名德国政府人士告诉路透社记者，这批物资由一家欧洲出口商委托运输。

德国外交部说：“如今首笔交易完成，INSTEX与伊朗特别贸易和金融研究所将为实现更多交易、完善这一机制而努力。”

法德英2019年1月与伊朗设立INSTEX结算机制，寻求与伊朗以物易物，以规避美国针对伊朗的制裁。

美国2018年退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁。作为回应，伊朗2019年5月起分阶段中止履行协议部分条款。签署协议的欧洲三国希望以经济援助换取伊朗遵守伊核协议。

按照多名外交官的说法，欧洲国家希望经由这一机制实现关联伊朗油气出口和购买欧洲联盟商品的交易，但没有实现这一目标。这一机制事实上仅适用于较小规模交易，比如人道主义物品或食品。

伊朗是新型冠状病毒肺炎疫情最严重的中东国家。伊朗卫生部3月31日通报，当天新增3111例确诊病例，累计44606例；新增141例死亡病例，累计2898例。

法德英3月初向伊朗提供500万欧元（约合3907万元人民币）的一揽子援助并支援核酸检测试剂盒、防护服、手套等医疗物资。

美国总统唐纳德·特朗普2月底说美方愿意帮助伊朗抗击新冠肺炎疫情，遭伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊拒绝。哈梅内伊上周说，伊朗不会接受美方帮助，美国是伊朗“最凶恶的敌人”。

美国政府3月30日决定延长对伊制裁的几项豁免，允许一些国家的企业继续参与伊朗民用核设施建设而免受美方制裁。

美联社报道，美国政府内部就是否延长这几项豁免意见不一，财政部长史蒂文·姆努钦的观点获得多数人支持。姆努钦认为，在新冠肺炎疫情扩散背景下，美国政府因为拒绝放松对伊制裁而遭到批评，这时停止豁免“惹人讨厌”。（包雪琳）（新华社专特稿）

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