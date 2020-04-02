驻纽约总领馆发言人答领区留学生及家长“三关切”

人民网纽约4月1日电 （记者 李晓宏）连日来，驻纽约总领馆领区美国10州的确诊新冠肺炎病例持续快速增长。不少留学生及家长热切了解有关情况。驻纽约总领馆发言人31日说，疫情发生以来，中国驻美国大使馆、驻纽约总领馆一直高度重视和关心注留学人员防疫抗疫情况，坚决落实党中央和习近平总书记的要求，把祖国的关怀传递到广大留学人员中间，现就大家普遍关心的三个主要问题做出答复。

问题一：纽约总领馆领区美国十州疫情如何？美方采取了哪些应对措施？

发言人说，总的看，目前美国疫情形势还比较严峻。截至美东时间3月31日下午，美国新冠肺炎累计确诊约18.6万例，死亡超过3800例；纽约领区十州累计确诊约11.3万例，死亡超过2100例。纽约州、纽约市处于美国疫情的“震中”，新泽西州紧随其后病例快速增长，马萨诸塞、宾夕法尼亚、康涅狄格、俄亥俄4州也出现大量病例，佛蒙特、新罕布什尔、缅因、罗德岛4州疫情则相对较轻。同时，随着美国疫情发展，美国对疫情防控的重视空前上升，从联邦到地方，从军方到民间，社会各界纷纷行动起来参与到疫情防控工作中。

联邦层面，特朗普总统签署美国历史上最大规模的经济刺激法案——2万亿美元经济刺激法案，启动《国防生产法》调动企业扩大医疗物资生产，批准25个州和2个海外领地进入重大灾难状态并提供联邦政府支持，在全国范围内实施“社交疏远”措施并进一步延长至4月30日（共45天）。美方还实施“空中桥梁”计划从其他国家大量采购防疫物资；不断改进检测试剂，将检测时间从2天缩短到5分钟，准确率大于95%；投入使用N95口罩消毒设备，积极推进疫苗研发和药物筛选。

在疫情“震中”纽约州，超过7.6万名退休医护人员和医学专业学生、1.2万名心理健康工作者应召加入医护队伍。曼哈顿贾维茨会展中心改造的“方舱医院”正式投入使用，可提供2910张床位收治非新冠肺炎患者以减轻医院压力。纽约州还计划修建8间类似的临时医院。海军“安慰号”已抵达纽约，将提供1000张病床收治非新冠肺炎患者。曼哈顿中央公园新建的“野战”医院可提供68张病床（含10个ICU床位）。纽约市已征用多家酒店收治轻症患者或作为隔离点或为医护人员提供住宿。州长科莫宣布“居家令”延长2周，加强“社交疏远”执法。纽约州通过联邦政府筹集了大量医疗物资，从全球采购、筹集的医疗物资也正陆续运达。

新泽西州给予因新冠疫情无法支付房贷的业主90天宽限期，并呼吁房东减租让利，严厉打击囤积药品，组建联邦-州联合工作组，调查和起诉价格欺诈等不当行为。马萨诸塞州为困难学生家庭发放“租房券”，开放大学床位接收流浪汉防止疫情传播。宾夕法尼亚州在特拉华郡建成首个“方舱医院”，天普大学“方舱医院”也在紧急改造中。俄亥俄州将学校停课时间延长至5月1日，为无家可归者提供500万美元紧急安置基金。康涅狄格、新罕布什尔、缅因、罗德岛、佛蒙特州也采取了相应的“社交疏远”、加强检测、提高医院救治能力、采购医疗物资等措施应对疫情。

美国作为综合国力领先全球的大国，经济实力、科技实力和医疗水平很强。随着各级政府和全社会越来越重视疫情防控，很多专家预测，美国将在经历一段困难时期后逐渐控制疫情。

问题二：面对当前美国疫情蔓延的严峻形势，驻纽约总领馆能为领区中国留学生做些什么？

发言人表示，疫情在全世界蔓延以来，以习近平同志为核心的党中央非常关心海外留学人员。习近平总书记在最近一次政治局常委会议上特别要求，要加强对境外中国公民的关心关爱，驻外使领馆要做好领事保护、防护指导和物资保障，保护他们的生命安全和身体健康。近期，中国驻美国大使崔天凯同留学生视频连线，回应热点问题，驻美使馆还邀请张文宏教授就防疫问题为大家答疑解惑。

驻纽约总领馆领区各级各类学校中国留学人员的数量接近15万。疫情发生以来，我们一直非常关注留学人员防疫抗疫情况，坚决落实党中央和习近平总书记的要求，把祖国的关怀传递到广大留学人员中间。

一是加强做美国学校等有关方面工作。总领事黄屏大使亲自给46所我留学人员集中的美国高校校长写信，敦促校方在学校关闭后为学生提供食宿便利，确保留学人员的身份合法，反对任何歧视行为和言行，保障留学人员的合法权益。总领馆教育处的同志们也随时与学校有关部门保持联系，敦促校方解决留学人员的诉求。总领馆还通过记者会、接受采访、发言人谈话等方式，呼吁领区各界反对针对中国公民和留学生的歧视言行。

二是建立畅通求助渠道。当地疫情爆发不久，总领馆对外公布了教育处所有分管领事的工作电话号码和邮箱地址，接收留学人员求助信息。3月30日，总领馆又临时增开了三条咨询热线，主要接听来自留学人员和国内家长的求助电话。此外，总领馆两部24小时领事保护热线电话、值班电话也保持畅通。通过这些渠道，总领馆每天都接到留学人员和家长的数百通电话和邮件，我们都努力一一做出答复。我们还注意汇总留学人员和家长的诉求，随时与国内有关单位沟通。

三是发布防疫提醒。我馆充分发挥总领馆网站和微信公众号“中国驻纽约总领馆”、Instagram(Chinacg_nyc)两大社交媒体平台，多次发布提醒，把国内各级政府、当地政府和中外防疫专家的防疫抗疫举措和建议介绍给大家，帮助大家及时掌握最有用的信息，做好自身防护，坚定防疫抗疫的信心。

四是帮助确诊和疑似病患。截至目前，留学人员中间已经出现了几例确诊病例，也有个别出现疑似症状的学生。掌握这些病例后，我们坚持跟踪关注，为他们提供力所能及的支持，包括通报当地学校有关部门要求、请学联会提供帮助、提供国内专家咨询热线和网上诊断渠道等。

五是为留学人员提供防疫物资。大家知道，在抗疫斗争的上半场，包括广大留学人员在内的当地爱国人士和友好团体为国内抗疫筹集捐赠了大量物资。而在下半场，国内不少省市、企业等转而向美方捐赠大量物资，我们还在协助美方从中国采购物资。在国内的大力支持下，总领馆坚决落实为留学人员发放“健康包”的要求，迄今已经向领区高校学联会发出了5万个医用外科口罩，通过他们发放给最急需的留学人员。更多的防疫物资还在路上。这些物资一旦抵达，我们会尽快安排发放。

六是发动当地侨社为留学人员服务。3月26日，总领馆向侨界发出帮扶海外留学生“爱心守护、同心战疫”倡议，纽约、波士顿、费城等多地侨团、机构和个人积极响应，踊跃做留学生的爱心守护人。80个侨团、130位侨领参与其中，开通130条热线求助电话，向包括港澳台留学生在内的领区广大留学人员提供“多对一”（几个侨团帮扶1个省籍留学生）帮扶服务，为留学生居家隔离、积极抗疫提供力所能及帮助。26日至30日，爱心守护人士共接听留学生和家长求助电话240余通，协助解决生活难题，包括向有需要的学生送口罩、消毒液、米油食品，提供优惠酒店、购物、就诊等信息，协助寻找失联学生，向学生国内家长介绍当地抗疫举措、医疗和治安情况，回应他们的关切，受到广大留学人员及其国内家长好评。

据了解，在15万的留学人员中，绝大多数能够遵从当地政府防疫措施和专家的建议，坚定留在当地居家抗疫，努力完成学校安排的网上课程。不少留学生表示，留在美国当地抗击疫情是成长过程中的特殊经历，也是锻炼自己独立生活能力的一个难得机会。相信经过这次历练，自己将变得更加成熟。

问题三：当前纽约等地疫情形势十分严峻。一些中国留学生家长提出，希望中国政府增加恢复自纽约至国内的航班或派包机接子女回国。纽约总领馆对此能提供什么帮助？

发言人说，“儿行千里母担忧”，在美国尤其是我馆领区疫情形势复杂严峻的背景下，领区中国留学生所面临困难同样牵动着总领馆的心，我们对于广大留学生家长揪心在外子女安危，期盼子女回到身边的心情十分理解，感同身受。

广大在美留学生都是祖国的孩子，是建设中国未来的重要力量。党中央始终高度重视和关心海外中国留学人员，为保护他们的生命安全和身体健康采取了一系列重大举措。近日，习近平主席同美国总统特朗普通电话时特别强调，中国政府高度重视在美中国公民包括留学生的生命安全和身体健康，要求美方采取切实有效措施，维护好他们的生命安全和身体健康。特朗普总统承诺将保护好在美中国公民包括留学生。

疫情发生以来，驻纽约总领馆在国内和驻美使馆指导下全面动员，推动美有关方面维护好中国留学生健康安全和合法权益，并动员企业、侨界等多方资源为当地中国留学人员提供疫情防控指导，帮助解决面临的各种实际问题，全力帮助领区海外学子排忧解难。

疫情防控是一场人民战争、总体战、阻击战，每一位中国公民都在以不同方式参与这场战斗，为最终战胜疫情作出自己的贡献。在国内疫情防控最艰难的时候，纽约领区留学人员积极捐款捐物，为国内抗疫胜利做出贡献。当前，疫情在全球范围内快速蔓延，境外疫情的蔓延又给我国疫情防控带来新的挑战。疾控专家根据世界卫生组织的劝告，提出在当前形势下应最大限度减少跨境流动。中国抗疫经验也充分表明，居家隔离和减少旅行是自我保护和隔断病毒社区传播的最佳途径。

发言人指出，目前还有一些留学人员面临各种困难，想要返回国内。总领馆对此高度重视，一直在与国内相关部门保持沟通。中国民航局有关负责人日前表示，对需求集中、飞行目的地有疫情防控保障能力的城市，将视情启动重大航空运输保障机制，及时开通临时加班和包机。外交部发言人也作出相应表态。驻纽约总领馆将根据国内统一部署，尽最大努力做好相关协调配合工作。希望广大留学人员家长对祖国保持信心，对总领馆保持信心，也对留守美国抗疫的孩子们保持信心。总领馆永远是他们最坚强的后盾，将坚定不移地跟大家风雨同舟，共克时艰。

(责编：于洋、刘洁妍)