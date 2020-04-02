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意大利确诊病例超过11万例 延长全国“封城”措施

2020年04月02日09:18  来源：新华社
 

新华社罗马4月1日电（记者李洁）意大利民事保护部门4月1日发布的数据显示，截至当天18时，意大利累计新冠肺炎确诊病例升至110574例，累计死亡病例13155例，治愈病例16847例。

该部门发布的统计数据显示，意大利累计新冠肺炎死亡病例比上一日增加727例，累计确诊病例和治愈病例分别比上一日增加4782例和1118例。

在现有确诊患者中，有48134名轻症或无症状患者在居家隔离，28403名患者在医院接受普通治疗，4035名患者在重症监护室接受治疗。

意大利总理孔特当晚发表视频讲话，宣布全国范围内“封城”措施的结束时间由此前的4月3日推迟至4月13日。他呼吁意大利民众继续遵守相关隔离规定，否则整个国家将再次付出巨大代价。

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利在当天的例行发布会上也表示，民众必须继续待在家里，遵守隔离和其他限制措施。

意国家高等卫生研究院当天表示，在其收到的800多个企业申请中，约40家意大利企业将获得该院生产医用防护口罩的授权。

为防止新冠肺炎疫情进一步蔓延，意大利从3月10日起进入全国“封城”状态，并从12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从21日起关闭所有公园和其他公共场所。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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