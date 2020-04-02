韩国中小学下周分批线上开学 

韩国教育部3月31日说，考虑到新型冠状病毒肺炎疫情动向、开学前准备情况等因素，韩国中小学将从4月9日起分批线上开学。2020学年韩国大学修学能力考试、即高考推迟至12月3日举行。

韩国实行3月春季新学期制度，2020年新学期原定3月2日开始。受疫情影响，韩国教育部先前三度推迟开学，把全国中小学校开学时间推迟至4月6日。

根据线上开学方案，韩国高三和初三年级4月9日率先线上开学，高中一、二年级和初中一、二年级以及小学四到六年级4月16日线上开学，小学一到三年级4月20日线上开学，幼儿园无限期推迟开园。

“尽管我们动用一切力量显著降低感染风险，遗憾的是，我们还没有达到能让孩子们安全上学的要求，”韩国国务总理丁世均在与政府官员举行的电视会议中说，“由于每天有一定数量新增病例，我们难以确保孩子们的安全。还有人担心，（病毒）可能再次从学校扩散至家庭和社区。”

韩国各级学校将在两周内为线上授课做准备，让学生适应“网课”。教育部将通过地方政府为低收入家庭学生提供智能终端等线上授课资源，并为视听障碍学生提供字幕、手语、盲文等服务。

韩国教育部长官俞银惠说，线上开学后，教育部将视疫情动向探讨从4月底启动线上线下并行授课方案。现阶段，期中考试和期末考试仍有可能在5月底和7月底如期举行。

除线上开学，韩国教育部同时决定将原定11月19日的高考推迟至12月3日举行，以便学生有更多时间备考。

韩联社报道，这是韩国1993年实行现行高考制度以来第四次推迟这一考试，前三次分别是在2005年、2010年和2017年。

韩国大邱市一家医院和首都圈一家教会近期出现集体感染，境外输入型病例持续增加。韩国中央防疫对策本部3月31日通报，韩国当天新增125例新冠肺炎确诊病例，累计确诊9786例、死亡162例。（闫洁）（新华社专特稿）

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