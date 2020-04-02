安理会中国主席月“答卷”向世界传递信心

人民网联合国3月31日电 （记者 李晓宏）新冠肺炎疫情威胁人类安全，也给安理会及联合国各机构运作带来巨大挑战。安理会轮值主席、中国常驻联合国代表张军大使31日表示，面对新冠肺炎疫情的冲击，中国坚定履行安理会轮值主席国职责，主动作为，开拓创新，推动安理会工作在艰难时期取得积极成果。

张军说，疫情拉开了“社交距离”，但挡不住安理会行动的脚步。中国高度重视安理会工作，担任轮值主席以来，同成员国密切协作，全力应对疫情影响，对内探索应急工作方案，对外坚定履职尽责，内外工作均有新突破、新成果，更形成一套新模式、新规则，维护了安理会在困难时期的有效运转，发挥了应有作用。

张军强调，中方直面疫情挑战，及时调整工作计划。安理会3月前两周工作基本维持正常，但针对疫情防控需要，中方采取了相应防范措施，包括要求各国参会人数控制在3人以内，将内部磋商改至空间更大的安理会厅等，降低疫情传播风险。随着美国疫情蔓延升级，安理会响应联合国总部统一安排，积极支持纽约市防疫努力，推迟第3周有关会议，调整第4周工作安排，探索新的会议模式和讨论方式，聚焦重点议题，关注热点动向，及时发声并采取行动，积极发挥安理会应有作用。

张军表示，安理会正常履职本身就是抗疫努力，向世界传递着信心和力量。尽管受到疫情影响，安理会3月仍通过了6份决议，1份主席声明，5份主席新闻谈话，多次发表主席媒体评论。两项成果属于“历史首次”：安理会首次专题讨论打击非洲恐怖主义和极端主义并通过主席声明；安理会首次通过关于加强维和人员安全的第2518号决议。安理会并就阿富汗问题、联合国南苏丹特派团授权延期、联合国索马里援助团授权延期、联合国一非盟达尔富尔混合特派团后续安排技术性延期通过相关决议，确保各项授权履职不中断，确保联合国继续发挥重要作用。

张军说，处理热点问题是安理会工作的核心，安理会此间还多次就突发事件和地区热点发声。针对联合国驻中非多层面综合稳定团维和士兵遇袭、阿富汗发生恐怖袭击，安理会及时发表主席新闻谈话。在中方作为主席积极推动和成员国共同努力下，安理会克服困难，围绕刚果（金）、几比、利比亚、叙利亚、中东巴勒斯坦、阿富汗局势最新发展及时讨论，发出一致声音，致力于推动政治解决争端，为维护国际和地区和平作出贡献。安理会还就疫情对有关局势带来的负面影响进行了讨论，敦促有关各方立即停止敌对行动，允许人道主义援助无障碍准入，保护维和人员安全，呼吁国际社会为有关国家抗疫提供更多支持和帮助。

张军表示，疫情之下，中方同各成员一道，探索出一套安理会应急工作新模式，丰富了安理会工作方法，健全了工作机制。根据联合国和纽约市防疫规定，安理会成员到联合国总部举行实体会议面临重重困难。在中方作为主席的主持下，安理会成员齐心协力，开拓创新，两个突破属于“历史首次”：历史上首次举行安理会视频会议，安理会成员3月24日通过视频会议讨论刚果（金）特派团工作，并逐步形成一整套工作规则，形成了长效工作新模式。历史上首次以书面投票程序通过决议，3月30日，安理会成员通过致函秘书处表明投票立场、最终由安理会主席通过视频会议公布投票结果的方式，通过了4份决议草案，开创了历史先河。

张军强调，安理会是代表联合国全体会员国履职，公正、透明、高效、务实，是中方担任安理会轮值主席秉持的根本原则。2月下旬，作为候任安理会轮值主席，张军主动加强同联大主席、经社理事会主席、联合国秘书长等沟通协调，争取形成更大合力。张军会见了多位秘书长特别代表或特使，认真听取他们的意见和建议。担任安理会主席伊始，张军向联合国会员国和主流媒体分别吹风并进行互动，同民间社会进行互动对话，致力于体现开放、透明、包容的作风。张军在安理会审议前会见议题当事国常驻代表，充分听取他们的关切。中方还制定散发了3月工作指导意见，增强通报针对性和时效性，要求各方严格遵守会议时间和发言时限。

张军介绍，受疫情影响，安理会日常工作变得困难，比如会议直播、非成员参与等都难以实现。但中方仍努力保持工作透明度，积极扩大信息公开。中方及时通过网站、推特等预告视频会议安排，推动安理会尽可能在视频会议后发布简短主席媒体评论，多方式、多渠道保障各方充分了解安理会最新工作动态。

张军表示，新冠肺炎疫情的暴发是不幸的，但幸运的是以联合国为核心的多边体系比以往任何时候都更加坚强有力，人类社会也比以往任何时候都更加相互依存、命运与共。面对这场“大考”，中方作为安理会轮值主席，始终没有被困难吓倒，始终在推动安理会奋力前行，一刻都没有放松履职。我们为自己所做的一切而自豪！

张军表示，今年是联合国成立75周年。正如习近平主席指出，多边主义是最符合各国人民利益的必由之路。对联合国成立75周年最好的纪念，就是重温签署《联合国宪章》的初心，积极践行多边主义。中方将一如既往，以行动维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，推动构建人类命运共同体。

张军感言，今年的三月（March），不仅是中国的主席月，更是一次安理会成员的集体“征程”（march）。众志成城之下，安理会克服疫情带来的困难，全力履行使命，圆满完成核心任务。

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