美媒：为何美国的新冠病毒检测如此滞后

人民网讯 美国《哈佛商业评论》日前发表哈佛商学院教授Stefan Thomke评论文章《为何美国的新冠病毒检测如此滞后》。文章指出，病毒检测在制定有关患者治疗方案、资源分配及政策等方面具有重大价值，但美国并没有充分做好检测部署。主要原因在于，医疗机构在尝试提高检测能力时，经常会发现受阻碍的不是技术，而是共同的行为、信念和价值观等文化因素，尽早并经常地进行检测被认为是一种浪费。

文章指出，马萨诸塞州综合医院院长彼得·斯拉文（Peter Slavin）最近在哈佛医学院的新冠病毒肺炎圆桌会议上说：“检测是我们面临的最大问题。”此刻,韩国每百万人口中约有4,000人接受检测，而美国每百万人中仅有5人进行了检测，尽管两国几乎是在同一时间报告了第一例病例（1月21日和20日），这种差异是令人惊讶的。

检测是必要的，可以解决在制定有关患者治疗方案、资源分配及政策等方面决策时的不确定性。诸如“我们什么时候应该放松防控措施？针对那些人？，以及医院需要多少台呼吸机？”之类的问题。对于经济复苏和公共卫生成果也至关重要，没有可靠的检测数据就无法得到答案。而这需要每个人都真正的接受和认可检测的必要性。

检测是如此重要，那在新冠病毒肺炎进入美国之前，美国为什么还没有准备好做出迅速检测部署？可以说，其主要原因出在文化层面。对于几乎所有的组织，不仅仅是医疗机构，制定检测策略并建立执行该策略的文化在应对危机时至关重要。在这些机构尝试提高检测能力时，他们经常会发现受阻的不是技术，而是共同的行为、信念和价值观。尽早并经常地进行检测被认为是一种浪费。直到宝贵的时间和生命丧失，才会得以实现。

为了减少不确定性，即使在预算紧张的情况下，检测也需要被作为其工作不可或缺的一部分。尽管有来自各方的大量信息，当今的决策者却在一个不确定的世界中运作，他们缺乏正确的数据来为战略和战术决策提供依据。他们的行动倾向于依靠经验、直觉和信念，但这常常是行不通的。

创造一个环境。配备可以进行大规模检测的设施和资源，如仪器、科学家、人员等，以便进行科学的检测。同时，决策者必须坚持科学检测数据胜过个人主观观点，重视早期检测的真正价值并将其作为优先处理的工作。（燕勐）

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