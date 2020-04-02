世卫组织：全球新冠肺炎确诊病例未来几天将达100万例

人民网布鲁塞尔4月1日电 （记者 张朋辉）世卫组织总干事谭德塞在4月1日的新冠肺炎疫情通报会上表示，未来几天，全球新冠肺炎确诊病例将超过100万，死亡病例将超过5万。

谭德塞说，当前疫情急剧恶化，在世界范围内快速传播。在过去5周，确诊病例接近爆发性增长，几乎所有国家和地区都报告了确诊病例。过去一周，死亡病例增长了一倍多，在未来几天内，确诊病例将超过100万，死亡病例将超过5万。

世卫组织发布的最新数据显示，截至欧洲中部时间1日18时（北京时间2日零时），全球新冠肺炎确诊病例升至827419例，死亡病例40777例，疫情已影响到全球205个国家和地区。其中，中国以外新冠肺炎确诊病例升至744781例，死亡病例37456例。

谭德塞警告，虽然非洲和中、南美洲地区的确诊病例相对较少，但世卫组织认为疫情可能会对这些地区造成严重的社会、经济和政治影响。因此，相关国家提高识别、检测、隔离、治疗确诊病例，确定密切接触者的能力特别重要。

世卫组织称，很多国家采取了居家隔离、关闭公共场所、限制人员流动等措施，这样可以减少病毒传播，但也可能对不发达地区和脆弱人群产生意想不到的后果，敦促各国对脆弱人群提供福利，保证他们在疫情期间能获得食物和基本生活用品。很多发展中国家没有能力提供基本福利，世卫组织、世界银行和国际货币基金组织呼吁减免这些国家的债务，以向人民提供基本服务，避免经济崩溃。

世卫组织表示，新冠肺炎是人类面临的第一个冠状病毒大流行，人们对于病毒所知有限，世卫组织致力于向世界所有国家提供建立在事实基础上的防控指南。比如，世卫组织此前推荐了洗手、保持距离等方法，但也意识到对缺少清洁用水、居住条件差的人来说，这两种方法可能会造成现实困难。为此，世卫组织建议有关国家在公共建筑入口处、公交车站、火车站等地设立洗手站。

此外，由于不同国家对在社区层面使用口罩存在争议，世卫组织表示将更广泛地收集证据，继续评估使用口罩对控制疫情在社区传播中的作用。世卫组织当前的建议是优先保证一线医护人员获取口罩等个人防护装备，病患和照护人员在采取其他防护措施的同时佩戴口罩。

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