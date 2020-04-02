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世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例未来几天将达100万例

刘曲

2020年04月02日07:00  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦4月1日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞4月1日表示，新冠肺炎大流行过去几周来导致全球新增确诊病例呈指数级增长，未来几天全球确诊病例将达100万例，死亡病例将超过5万例。

　　谭德塞当天在例行发布会上对疫情的迅速升级和全球传播深表关切。他说，过去一周全球死亡病例增加了一倍多，疫情几乎遍及所有国家和地区，未来数天全球确诊病例和死亡病例将分别达到100万例和超过5万例。

　　虽然非洲和中、南美洲地区的确诊病例相对较少，但世卫组织认为疫情可能会对这些地区造成严重的社会、经济和政治影响。谭德塞呼吁帮助这些国家提高能力来发现、检测、隔离和治疗病例，并确定病例的接触者。

　　他同时呼吁各国政府实施社会福利措施，确保弱势群体在这场危机中获得粮食和其他生活必需品。为此，世卫组织、世界银行、国际货币基金组织都呼吁减免发展中国家债务。“对这些国家来说，为照顾其人民和避免经济崩溃，减免其债务至关重要。”

　　由于新冠病毒属全新病毒，目前仍存许多未知，世卫组织再次呼吁各国加入其“团结试验”，该试验将比较4种不同药物或药物组合治疗新冠肺炎的安全性和有效性。谭德塞此前表示，“参加试验的国家越多，我们取得成果的速度就越快”。

　　此外，由于不同国家对在社区层面使用口罩存在争议，世卫组织宣布将更广泛地收集现有证据，继续评估使用口罩对控制疫情在社区传播中的作用。

　　世卫组织发布的最新数据显示，截至欧洲中部时间1日18时（北京时间2日零时），全球新冠肺炎确诊病例升至827419例，死亡病例40777例，疫情已影响到全球205个国家和地区；中国以外新冠肺炎确诊病例升至744781例，死亡病例37456例。

(责编：曹昆)
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