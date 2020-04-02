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欧洲严厉打击涉疫情犯罪

本报驻比利时记者  任  彦

2020年04月02日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　欧洲刑警组织近日发布欧洲犯罪态势相关分析报告称，新冠肺炎疫情发生以来，有不法分子利用此次公共卫生危机牟利。该组织提醒民众加强防范，并表示将继续与执法伙伴展开密切合作，严厉打击相关犯罪活动。

　　报告指出，近期网络钓鱼、金融诈骗等案件发生率陡增，一些黑客组织利用民众查询疫情信息、购买医护用品等机会窃取重要信息，继而盗走用户资金。为了方便远程办公，很多机构的员工通过家庭网络进入内网系统，也给网络犯罪分子带来可乘之机。

　　犯罪分子通过发送以疫情相关信息为文件名的恶意软件，对用户进行网络攻击。捷克布尔诺大学医院是捷克第二大医院，也是检测新冠肺炎和救治重症患者的医护中心之一。日前，该医院的计算机系统便遭到黑客攻击，医疗数据传输被中断，一些急需手术的患者被迫转移。欧洲刑警组织提示，疫情期间，医疗系统及一些关键部门的网络安全维护人员要格外警惕，防止黑客利用内外网连接的漏洞发起攻击。

　　欧洲刑警组织注意到，在欧洲多国实施“禁足令”控制疫情扩散后，一些不法分子入室盗窃难度加大，便调整作案手法，利用民众的焦虑和恐惧心理实施诈骗活动，如电话诈骗、冒充警察和医护人员诈骗等。世卫组织也证实，近来不少不法分子冒用世卫组织名义发送钓鱼邮件，骗取民众的身份证件号码、安全口令等信息。世卫组织提醒各国民众警惕这类作案手法，避免财产损失。

　　假冒伪劣防护用品、药品的销售量也在急剧上升。英国国家反犯罪局证实，一些犯罪集团正通过电子邮件兜售假冒伪劣抗疫物资，不少民众上当受骗。欧洲刑警组织近日联合全球90个国家和地区的执法人员发起专项打击行动，共逮捕120多人，捣毁37个有组织跨国犯罪集团，查获3.4万只假冒医用口罩和价值约1300万欧元的假药。

　　欧洲刑警组织执行主任凯瑟琳·德波勒表示，公共卫生危机期间的犯罪活动尤其具有威胁性，给公众生命安全带来切实风险，严厉打击相关犯罪活动十分必要。

　　（本报布鲁塞尔4月1日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月02日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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