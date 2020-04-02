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一带一路新闻合作联盟共同抗疫公开信引发热烈反响——

准确报道疫情 推动团结合作

2020年04月02日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月1日电  （记者焦翔）“一带一路”新闻合作联盟秘书处近日面向全球成员单位发出6种语言版本的《共筑抗疫防线 共建健康丝路》公开信，引发热烈反响。联盟成员单位纷纷致信联盟秘书处，表示支持公开信的倡议，愿继续客观准确报道疫情相关信息，推动“一带一路”沿线国家和地区团结合作、共克时艰。

　　联盟理事、葡萄牙卢萨社首席创新事务官员佩德罗·卡马乔表示，葡萄牙正在全力抗击新冠肺炎疫情，希望能够从中国的抗疫行动中学习经验并获益。

　　联盟成员、巴基斯坦国际新闻网主编穆罕默德·塔希尔表示，经过全国上下艰苦努力，中国疫情防控取得阶段性重要成果，当前已开始加快恢复经济社会秩序，值得高度赞扬。巴基斯坦国际新闻网将继续秉持严肃客观和负责任的态度报道疫情。

　　联盟成员、毛里塔尼亚新闻网创始人兼总编辑阿勒穆斯塔法·艾乐卜表示，公开信内容非常重要，非常赞同相关倡议。准确、负责任的媒体信息是抗击疫情的有力武器。

　　“2019亚洲主流媒体考察团”成员、尼泊尔《共和国报》记者阿娣提·巴拉尔表示，疫情面前，我们越发认识到人类是休戚相关的命运共同体。中国快速遏制疫情，中国人民怀着积极乐观的精神攻坚克难，令人赞叹。中国向其他国家提供力所能及的援助，及时分享抗疫经验，为全球抗疫作出重要贡献。

　　“一带一路”新闻合作联盟于2019年4月23日在人民日报社举行首届理事会议。目前已有来自98个国家的205家媒体成为正式成员。人民日报社为联盟理事长单位。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月02日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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