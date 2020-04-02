王毅分别同卡塔尔副首相兼外交大臣、乌克兰外长通电话

本报北京4月1日电 4月1日，国务委员兼外长王毅应约同卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德通电话。

王毅表示，在习近平主席亲自指挥下，中国经过艰苦卓绝努力，控制住了新冠肺炎疫情，不仅维护了中国人民的健康安全，也为世界争取了时间，提供了有益经验。中方从一开始就本着公开、透明态度，向国际社会通报包括病毒基因序列在内的疫情信息，积极开展国际合作，为全球公共卫生事业作出了贡献。中国绝不接受将自身抗击疫情不力的责任推卸给中方的做法。中方赞赏卡塔尔对此秉持客观、公正立场。

王毅说，疫情在全球多点暴发，卡塔尔也受到威胁。中方愿从两国相互帮助、相互支持的传统出发，向卡方提供尽可能的物资援助并分享抗疫经验。中方将同卡方坚定地站在一起。

穆罕默德说，在习近平主席英明领导下，中国抗击新冠肺炎疫情已度过最困难时期，成绩有目共睹，为世界树立了标杆，卡方对此表示衷心祝贺。卡方感谢中方提供物资援助和采购便利，愿认真借鉴中方经验，同中方进一步加强沟通交流，共同抗击疫情。

本报北京4月1日电 4月1日，国务委员兼外长王毅应约同乌克兰外长库列巴通电话。

王毅表示，作为战略伙伴，中方愿进一步深化中乌共建“一带一路”合作，把双方合作潜力转化为实际成果。王毅说，中国作为负责任国家，一开始就本着公开、透明态度，同各国分享信息，开展国际合作。现在，我们又秉持人类命运共同体理念，向100多个有需要的国家提供必要医疗物资援助，为维护全球公共卫生安全作出贡献。任何诋毁中国抗疫努力的做法都没有事实根据，也是站不住脚的。

库列巴表示，中国已成为有效抗击疫情的典范。在当前疫情席卷全球的大背景下，各国只有团结一致才能共克时艰。个别政客出于自身目的诋毁中国，其言论毫无依据。乌政府高度重视发展对华关系，愿同中方推进两国战略伙伴关系进一步发展。乌方将竭尽全力确保中国在乌公民的健康与安全。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)