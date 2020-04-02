坚决打好疫情防控全球阻击战（和音）

积力之所举则无不胜，众智之所为则无不成。世界需要团结再团结，合作再合作，行动再行动，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战

新冠肺炎疫情在全球范围造成了远超预期的影响，打好疫情防控全球阻击战，成为全球面临的最迫切最紧要任务。3月31日，联合国发表题为《共担责任、全球声援：应对新冠肺炎疫情的社会经济影响》的报告，联合国秘书长古特雷斯强调，新冠肺炎疫情是联合国成立以来面临的最大考验，国际社会需要作出更强有力、更有效的应对，只有团结一致才能共同战胜这场危机。

病毒凶猛，向人类发起日甚一日的攻势。数据显示，从确诊首例到全球确诊病例数量达到10万例历时67天，达到第二个10万例历时11天，达到第三个10万例历时4天，达到第四个10万例历时2天。如今，已有200多个国家和地区报告确诊80多万例，病毒已夺去4万多人的生命。形势逼人，要尽最大可能挽救生命，减缓疫情造成的冲击，须臾不能懈怠观望。还要清楚，侥幸心理贻害无穷。“对待当前疫情要有不屈不挠的战斗精神，只有遏制病毒传播才能拯救生命和维持社会经济正常运转。”正如世界卫生组织总干事谭德塞所言，尽快遏制疫情是当务之急，也是治本之策。

国际社会应该加紧行动起来，坚决遏制疫情蔓延势头。在日前举行的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席介绍了中国经验，呼吁国际社会坚决打好疫情防控全球阻击战。中方提出尽早召开二十国集团卫生部长会议，加强信息分享，开展药物、疫苗研发、防疫合作，建议发起二十国集团抗疫援助倡议等，得到国际社会积极响应。人们普遍认为，来自中方的倡议正是打好疫情防控全球阻击战所应遵循的方向，人类命运共同体理念已经成为推动抗击疫情国际合作的重要精神力量。

更令世界感动的是，纵有疫情冲击，中国始终秉持人类命运共同体理念，强调携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。全球公共卫生安全，不是一国一域之事，不能坐视任何一国掉队。要知道，任何一国在病毒攻势面前失守，都可能意味着全球受到冲击，世界不堪重创。联合国和世界卫生组织反复强调加大对发展中国家的支持力度，原因也在于此。

中国积极行动，言出必信。中方向亚洲、欧洲、拉丁美洲多国派出抗疫医疗专家组，中国政府向120个国家和4个国际组织提供物资援助，中国地方政府通过国际友好城市等渠道向50多个国家捐赠医疗物资，中国企业向100多个国家和国际组织捐赠医疗物资，中方组织专家同全球各个地区的国家分享经验。新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年评价，中国在打好国内疫情防控阻击战的同时，也为其他国家提供力所能及的帮助，世界各国看到了中国的道义与担当。

全球战疫，迫切需要国际合作与担当。中国取得疫情防控阶段性重要成果，所蹚出的路、所积累的经验弥足珍贵，为各国抗疫行动注入了信心。同样值得欢迎的是，二十国集团各成员承诺，采取一切必要公共卫生措施，争取提供足够资金来遏制此次病毒扩散，以保护人民，特别是最脆弱群体。

积力之所举则无不胜，众智之所为则无不成。世界需要团结再团结，合作再合作，行动再行动，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战。凭借对抗疫情的共同战略、共同信念、共同行动，人类完全可以赢得最终的共同胜利。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)