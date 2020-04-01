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王毅同乌克兰外长库列巴通电话

2020年04月01日22:44  来源：新华社
 

　　新华社北京4月1日电 4月1日，国务委员兼外长王毅应约同乌克兰外长库列巴通电话。

　　王毅表示，在中国抗击新冠肺炎疫情最严峻的时刻，泽连斯基总统向习近平主席致信慰问，乌社会各界通过多种方式对中国人民表示支持。现在乌克兰也面临疫情威胁，中方愿向乌方提供力所能及的医疗物资援助，毫无保留地同乌方分享防控经验。

　　王毅强调，作为战略伙伴，中方愿进一步深化中乌共建“一带一路”合作，把双方合作潜力转化为实际成果。王毅说，约4000名中国公民在乌工作、学习和生活。希望并相信乌方会为他们提供必要支持和帮助，保障他们的健康和安全。

　　王毅说，疫情是全球挑战，需要国际社会共同应对。中国作为负责任国家，一开始就本着公开、透明态度，同各国分享信息，开展国际合作。现在，我们又秉持人类命运共同体理念，向100多个有需要的国家提供必要医疗物资援助，为维护全球公共卫生安全作出贡献。任何诋毁中国抗疫努力的做法都没有事实根据，也是站不住脚的。

　　库列巴表示，中国已成为有效抗击疫情的典范。在当前疫情席卷全球的大背景下，各国只有团结一致才能共克时艰。个别政客出于自身目的诋毁中国，其言论毫无依据。乌方衷心感谢中方积极向乌提供防疫物资援助，愿认真借鉴中方经验，继续深化同中方交流合作，共同抗击疫情。乌政府高度重视发展对华关系，愿同中方推进两国战略伙伴关系进一步发展。乌方将竭尽全力确保中国在乌公民的健康与安全。

(责编：白宇、岳弘彬)
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