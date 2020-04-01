中蒙双方将采取措施尽快恢复常态化经贸合作

人民网乌兰巴托4月1日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿1日应约会见蒙古国外长朝格特巴特尔和交通运输发展部长恩赫阿木格楞，双方就携手抗击疫情和加强经贸合作等问题进行交流。驻蒙使馆经济商务参赞宋学军，蒙古国外交部经合局副局长巴特琪琪格、邻国局参赞蒙赫格尔勒等参加。

双方认为，在当今全球化深入发展的大背景下，任何一国都不能孤立生存，面对全球疫情大流行的艰难时刻，世界各国应加强抗疫合作。蒙方支持中方提出的关于建立抗击疫情联防联控机制的倡议。

双方并就中蒙甘其毛都—嘎顺苏海特等4对边境口岸的煤炭对华出口、大庆塔木察格油田恢复原油生产运输问题进行深入沟通。双方表示，在当前全球疫情蔓延形势下，防控疫情特别是防止反弹仍是双方主要任务，同时中蒙双方也应采取措施尽快恢复常态化经贸往来，加强两国边境地区和口岸合作，积极推动煤炭对华出口和塔木察格油田复产。

据蒙古国IKON新闻网4月1日报道，随着中国新冠肺炎疫情不断好转，3月4日以来，蒙中两国“扎门乌德—二连浩特”、“嘎顺苏海特—甘其毛都”、“杭吉—满都拉”、“西伯库伦—策克”等4对口岸陆续恢复煤炭、铁矿石、铜粉等产品的出口业务。蒙古国海关总局数据显示，恢复出口以来共向中方出口煤炭9万吨，铜粉1.26万吨，铁矿石1万余吨。

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