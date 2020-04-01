红豆集团百万口罩移交柬埔寨红十字会

人民网曼谷4月1日电（记者 赵益普）由红豆集团向柬埔寨王国捐赠的100万只口罩首批日前已运抵金边。4月1日，西港特区公司总经理曹建江受红豆集团委托向柬埔寨红十字会副主席安妮·索安转交了这批口罩。

交接仪式上，安妮·索安向红豆集团颁发了柬埔寨首相洪森夫人、柬埔寨红十字会主席文拉妮的感谢信。文拉妮在信中写道：“柬埔寨红十字会将使这批物资发挥其最大的作用，用于进行人道主义活动，帮助柬埔寨人民抗击及抑制新冠肺炎疫情的传播，就如此句所说：‘守望相助，中柬同心’。”

当下，柬埔寨正在全力抗击新冠肺炎疫情。在向柬埔寨红十字会、中国驻柬埔寨大使馆了解到柬埔寨防疫物资需求后，西港特区公司积极协调中方控股股东红豆集团向柬埔寨捐赠100万只口罩，以助力柬埔寨政府和人民抗击疫情。

曹建江表示，一直以来，西哈努克港经济特区都得到了洪森首相、王国政府及当地人民的关心及支持，捐赠口罩不仅是红豆集团、西港特区公司对柬埔寨人民的一份深情厚谊，也是对洪森首相和文拉妮亲王的一份敬意。

安妮·索安对于西港特区公司、红豆集团积极伸出援手表示诚挚感谢，她表示，中柬两国是好朋友、真朋友，柬埔寨国内发生疫情后，中国政府和人民提供了大量帮助，不仅向柬埔寨派出医疗专家组，还捐赠了大批医疗物资。红豆集团捐赠的这批口罩正是目前急需的，极大缓解了他们的燃眉之急，对此，他们铭记在心。

中国驻柬埔寨大使馆经商处参赞邬国权表示，2月5日，在中国抗击疫情最艰难的时刻，洪森首相紧急访问北京，这是中国人民收到的最好的礼物。如今，柬埔寨正在全力抗疫，中国政府、地方政府、民间纷纷向柬埔寨捐赠防疫物资，包括红豆集团这样有实力的企业，再次证明了中柬亲如一家，是患难与共、守望相助的好兄弟。

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