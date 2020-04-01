外交部：4月2日增加临时航班赴英助海外学子回国

人民网北京4月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持例行记者会。记者会实录如下：

昨天，中国和东盟国家举行了第二次疫情防控视频会议，分享经验、加强合作。中国和东盟是近邻，面对新冠肺炎疫情，双方一直相互帮助。在2月20日中国-东盟特别外长会期间，中国同东盟十国临床医学专家首次举行了视频会议，就疫情防控经验进行了交流。昨天，由外交部和国家卫生健康委再次牵头，在东盟秘书处的积极协调下，中国和东盟十国外交、卫生部门官员、医疗专家及东盟秘书处80余人参加了第二次视频会议。双方专家围绕检测手段、病例追踪、防控措施、临床治疗、无症状感染者等问题进行了深入交流，会议持续3个多小时，效果非常好。双方都认为这样的视频会议有助于地区国家共同抗疫，有助于中国和东盟国家进一步加强合作。

中央广播电视总台央视记者：外交部昨天介绍了中国政府对海外留学生回国问题的一些考虑。请问接下来会有什么具体措施？

华春莹：党中央始终高度重视和关心海外中国留学人员。新冠肺炎疫情海外多点暴发后，外交部根据党中央决策部署，已经要求所有驻外使领馆全面行动起来，想尽一切办法，把党和政府的关爱传递给海外中国留学人员。不久前，国家曾专门安排临时航班先后从伊朗、意大利转运确有困难的人员有序回国。近日，由于疫情蔓延扩散，国际客运航班量大幅调减，一些中国留学人员中转回国途中遇到了一些困难，中国驻埃塞、柬埔寨等有关国家使领馆获悉后都第一时间积极行动，全力以赴，紧急推动驻在国并协调国内有关部门及时予以妥善解决，帮助受影响的海外学子们安全返回国内。

考虑到当前英国疫情形势以及当地留学生面临的各种困难，外交部正在积极协调民航等部门，将于明天也就是4月2日，增加临时航班赴英，为确有困难的海外学子归国提供便利。

中央广播电视总台央广记者：日前，《科学》杂志登载了一份由美国、英国和中国科研人员共同完成的研究报告，其撰写人之一英国剑桥大学研究人员指出，如果当初没有中国政府采取的武汉旅行禁令和全国应急响应，到2月19日，武汉以外的地区将会有超过70万确诊病例。报告认为中国的防控措施成功地打破了病毒传播链，阻止了传染源和易感人群之间的接触，为其他城市争取了宝贵时间。中方对此有何评论？

华春莹：这份报告与世卫组织的意见是一致的，其实也是很多国家领导人和专家的共识。大家都看到了，中国政府第一时间采取了最全面、最彻底、最严格的防控举措，取得了重大阶段性成效，为国际抗疫赢得了宝贵时间。正如世卫组织专家所说，中国采取的防控措施是历史上最勇敢、最灵活和最积极的，改变了疫情快速扩散流行的危险进程，减少了数十万病例的发生。中方愿意与其他国家积极开展抗疫合作，分享和交流中方有关经验和做法，共同努力，争取早日战胜疫情，最大程度地维护地区和全球公共卫生安全。

北京青年报记者：据报道，KN95口罩是N95口罩的中国替代品，但美国食品药品管理局（FDA）拒绝允许其进入美国。中方能否证实，对此有何评论？

华春莹：我看到了这方面的报道，但不了解具体情况。坦白地说，我也不清楚，如果这个报道属实的话，美方是出于什么考虑作此决定？

当前疫情形势下，口罩的确是各国急需物资，中国国内的需求量也非常大。中方企业正在开足马力、加班加点、夜以继日地生产，在满足国内需求的同时，尽量为其他国家抗击疫情提供物资保障。

抗疫物资供应的确涉及不同国家和地区对产品的认证标准差异等具体问题。但我想，这些问题不应该成为抗疫物资合作的障碍。

环球时报记者：近日，名为“灰色地带”的美国独立新闻网站刊载调查报告称，近期西方媒体炒作所谓的新疆自治区维吾尔族人被“强制劳动”，其实是由某澳大利亚右翼组织发起的。该组织接受美国政府、北约及多家武器生产商资助，其引述材料则来自一些宗教狂热分子的博客。之前，该网站还披露过，西方媒体炒作的所谓新疆“集中营”关押百万人的报道，其实就是采访了少数几个所谓“专家”炮制出来的。中方对此有何评论？

华春莹：我们也关注到你提到的这个“灰色地带”网站的报道。当中提到的这些情况已经足以说明问题了。世界上的确有极少数人出于不可告人的目的，干着不可告人的勾当。凡是有正义感、有常识的人都应该擦亮眼睛，明辨事非，坚决共同打击此类fake news。

法新社记者：柬埔寨国王西哈莫尼今天抵达北京进行体检，请问和新冠肺炎有关吗？

华春莹：柬埔寨王室同中国有着非常深厚的传统友谊，他们定期来中国查体休养。我没有听说此行和新冠肺炎疫情有什么关系。

澎湃新闻记者： 据报道，美国国务卿蓬佩奥30日接受新加坡《海峡时报》、《日经亚洲评论》等媒体采访时，再次指责中国散播有关疫情虚假信息，并称中方迫使西方媒体离开中国降低所有人了解中国情况的能力。中方对此有何评论？

华春莹：我们也看到了有关报道。我必须指出，蓬佩奥此番言论符合其一贯的“撒谎、欺骗”的做派，但不符合特朗普总统上周五同习近平主席通话的精神。我想重申两点：

一是关于所谓中方迫使西方媒体离开中国降低所有人了解中国情况的能力，请蓬佩奥先生诚实地告诉世界，美国务院在过去两年已经无故拒签29名中国记者赴美签证，其中包括9名常驻记者，而且美方在3月2日要求60名中国媒体驻美记者10天内必须离开美国。美方这么做的真实意图是什么？难道是他们当时就已经预料到美国内疫情会发展到今天的地步吗？他们是不是不想让世界了解美国内真实情况呢？

国际社会不会因为少了几个美国记者就无法获得关于中国疫情的信息，因为中国政府自始至终秉持公开、透明、负责任的态度，每天都向世界公布疫情数据，这得到了除蓬佩奥和美国内个别政客之外的几乎全世界所有人的一致和高度肯定和评价。更何况现在还有500多位外国记者在中国常驻报道，世界了解中国的真实情况不存在任何问题。

第二，当前中国共产党、中国政府和中国人民都在全力以赴，争分夺秒，稳定巩固国内防控形势趋稳向好局面，同时积极支持和帮助其他有需要的国家抗击疫情，尽最大努力减少疫情给人民生命健康和经济造成的伤害和影响。我们不需要靠撒谎和造假来赢得什么。维护好14亿中国人民的生命安全和身体健康，同时为其他国家抗击疫情多出一份力、多尽一份心，是我们的最大愿望。

深圳卫视记者：美国国务卿蓬佩奥31日在国务院记者会上说，美国对国际抗击新冠肺炎疫情资助的数额远远超过中国，中方对此有何评论？

华春莹：我注意到有关报道。蓬佩奥国务卿把美国对国际社会的援助数额从1948年算起，很有意思。我想知道的是，美国近年来到底提供了多少国际援助？美国作为全球第一大经济体和综合实力最强的国家，如果能给发展中国家多提供一些援助，当然欢迎，而且多多益善。这是美国作为世界上最大发达国家应尽的责任和义务，也是发达国家应该为发展中国家履行的承诺。

中国作为最大的发展中国家，一直在南南合作框架下向其他发展中国家提供不附加任何政治条件的援助。当前中国在国内抗击疫情的同时，也在尽己所能，为其他形势严峻、有需要的国家提供力所能及的支持和帮助，这既是出于人道主义精神，也是对此前各国支持中方的投桃报李。我们这么做，是尽心尽力，无意和任何国家进行攀比。

路透社记者：一、台湾向美等国家捐赠了1000万口罩，中方对此有何评论？二、有些中国的超市、健身房、酒吧、酒店、SPA以防疫为理由拒绝接待外国人，有评论认为这是针对中国国民在海外被妖魔化的报复行为。中方对此有何评论？

华春莹：关于你的第一个问题，如果我没有记错的话，在大陆刚刚发生疫情的时候，台湾当局发公告不允许口罩出口。目前美国国内疫情形势十分严峻，中国一些地方省市和企业纷纷向美国人民提供力所能及的帮助。如果台湾地区有能力愿意提供帮助的话，乐见其成。但我想提醒一点，如果岛内个别人想借疫情搞什么政治操弄，可能他们就得自省自重了。

关于第二个问题，我没有听说你提到的这些情况。前一段时间，中国刚刚发生疫情时，由于美西方个别政客妖魔化、污名化中国的错误言论，一些中国公民和亚裔在其他国家遭到了一些非常不公正、歧视性的待遇。己所不欲勿施于人。我们坚决反对，也不允许专门针对任何外国群体的歧视性行为。

你提到有健身房和SPA拒绝接待外国人，如果我理解正确的话，在当前疫情形势下，这类公共场所应该是不开放的。我们欢迎外国朋友在中国生活，希望他们能够感受到中国人民的善良、热情和慷慨。同时，处于当前疫情非常时期，为确保人民生命安全和身体健康，中方有关部门包括一些社区都有防疫规定。希望在中国生活的外国公民能够把自己当作中国大家庭的一员，自觉理解、支持和配合这些防疫规定。这既是为了他们自己的安全和健康，也是对广大公众安全负责。

印度报业托拉斯记者：一、中印两国计划从今天起举办建交70周年大型纪念活动，但考虑到当前两国的疫情形势，中方计划如何推进贯穿全年的庆祝方案？二、印度计划购买大批医疗物资应对新冠肺炎疫情，尤其是呼吸机，中方是否会向印度提供相应协助？

华春莹：首先我想对你说congratulations！因为今天是中国和印度建交70周年纪念日，两国领导人已互致建交贺电。

在金奈非正式会晤期间，习近平主席同莫迪总理一致同意，以中印建交70周年为契机，进一步加强两国之间的交流合作，双方将举行70项庆祝活动，彰显中印两大文明古国之间的历史联系。这70项活动包括深化两国立法机构、商界、学术界、文化界、青年、防务部门间各层级交往。去年10月22日，两国外交部都已经公布了具体活动的方案，目前各项活动都在陆续有序展开。由于新冠肺炎疫情原因，可能有一些交流会暂时受到影响，但疫情过后，中印两国间的交流势头将更加强劲。我们希望同印方共同努力，以共同庆祝建交70周年为契机推动中印关系再上新台阶。

关于第二个问题，印度人民正在莫迪总理领导下抗击新冠肺炎疫情，我们愿同印方分享抗疫经验并提供力所能及的帮助。

关于你提到的呼吸机问题，的确，目前呼吸机在世界范围内需求量很大，中国国内面临着疫情反弹的压力，对这方面的需求也依然很大。我们多次介绍过，中国相关企业都在开足马力、加班加点、夜以继日地生产呼吸机等医疗物资，以便在满足中国国内疫情防控需求的同时，尽可能地向包括印度在内的其他国家多提供一些防疫物资和设备。多生产一台呼吸机，可能就能多挽救一个人的生命。

同时，我也了解到，一台呼吸机有上千个零部件，主要的零部件供应商不仅有国内的，也有一些在国外的，包括在欧洲。在疫情影响下，大规模增产并不是容易的事情，要立即满足全部需求也是不现实的。

因此，我们希望各国共同努力，确保全球供应链的开放、稳定和安全。总之，中方愿意继续为印方提供力所能及的支持和帮助，能做的，我们一定会做。

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