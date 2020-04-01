印尼新冠肺炎确诊病例达1677例 西爪哇省一警校300名学生确诊

人民网雅加达4月1日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月1日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至1677例，新增确诊病例149例。目前，有103名患者被治愈，另有157例死亡病例。印尼政府新冠肺炎官方网站公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎疫情死亡率已升至9.362%。

据印尼媒体4月1日报道，印尼西爪哇省苏卡布米市公立警察学院公共关系部负责人阿尔戈·尤沃诺当天证实，该学院1550名学生近日在接受新冠肺炎快速测试后，累计有300名学生确诊。目前，这300名学生正在接受集中隔离治疗，其余1250名学生处于放假状态，并被要求进行独立隔离。

4月1日，雅加达警察局公共关系专员尤斯里·尤努斯提醒印尼民众，如果有人拒不遵守印尼政府出台的抗击新冠肺炎疫情相关政策，可能会被判处一年监禁或面临最高1亿印尼盾（1元人民币约折合2350.79印尼盾）罚款。印尼政府3月31日决定实施大规模社会疏离政策，旨在响应国家公共卫生紧急状况。

另有报道称，英国和澳大利亚政府日前分别敦促本国公民从速离开印尼。英国驻印尼大使馆3月31日建议，任何在印尼的英国公民应尽快通过仍可供选择的商业航班返回英国国内。同时，澳大利亚驻印尼大使馆呼吁，澳大利亚在印尼公民立返回本国，并称该国政府未来没有相关撤离计划。

(责编：崔越、杨牧)