驻法国大使卢沙野参与法媒直播连线：中国疫情数据准确

人民网巴黎4月1日电（记者 葛文博）3月31日，驻法国大使卢沙野作客法国第一大新闻台BFM电视台早间新闻节目，介绍中国抗击新冠肺炎疫情以及开展国际合作情况。

采访实录如下：

记者：大使先生，中国的新冠肺炎疫情是否已完全结束？

卢大使：中国本土疫情防控基本告一段落，今天新增病例有几十例，都是境外输入病例。

记者：所以中国要关闭国境？

卢大使：虽然中国国内疫情得到控制，但中国以外地区疫情越来越严重，因此境外输入的风险是比较大的。中国要防止疫情反弹。

记者：中国官方数据显示疫情死亡病例2535例，中国是否瞒报了死亡人数？我们看到网络上流传视频，上万人在武汉殡仪馆等候几个小时领取亲人骨灰，您是否否认疫情导致上万人死亡？

卢大使：根据今天最新数据，中国死亡病例3305例，你说的2500多例是武汉市的死亡病例数。我们没有瞒报死亡病例，数据是准确的。根据武汉市的统计，2019年全市有5.12万人死亡，每个月平均4000多人；因为冬季寒冷，所以1至2月死亡人数更多一些，每个月大约5000人。这些是除去疫情因素外正常死亡人数。自今年1月23日武汉市疫情防控以来，全市逝者骨灰均没有领取。3月23日起，武汉各殡仪馆重新开放领取骨灰，你看到排队人数较多，是因为武汉市在今年封城的两个月里，除因新冠肺炎死亡人数外，还有1万人左右是因其他原因死亡。

记者：为什么中国政府要对相关视频和图片进行审查？

大使：如果存在审查的话，你们这些图片是怎么获得的？

记者：我们是在互联网上找到的，但它们很快就被删除屏蔽了。

卢大使：我不了解你所说的情况，这些信息我无法确认。我可以确认的是，武汉的统计数据显示，除因新冠肺炎死亡外，武汉近两个月因其他原因死亡人数约1万人。

记者：中国现在是否已控制了疫情？这是中国正式承认的吗？

卢大使：是的。中国国内疫情基本得到控制，只有个别的本土病例。现在除了武汉，全国其他地区都解除了封闭措施，经济社会发展正在恢复正常，96%的企业复工复产，交通也都恢复正常。

记者：法中两国建立了“空中桥梁”来运输法国订购的口罩。中国是否能生产满足全球需求的口罩？

卢大使：中国尽己所能地生产供应医疗物资来帮助有需要的国家。我们认为这是我们的责任，因为当中国面临困难时，很多国家帮助了中国，现在轮到我们投桃报李了。

记者：法国计划14周内运输采购10亿只口罩，这能按期完成吗？

卢大使：我不掌握你提到的10亿只口罩中具体有多少是从中国订购的。不过我看到这两天已经有上千万只口罩运到巴黎，这是件好事。

记者：在中国驻法国大使馆网站上发表的一篇文章中提到，“亚洲国家，包括中国，由于其具有西方民主国家所缺乏的集体主义和公民意识，而在抗击新冠肺炎疫情中表现优异。”您认为法国是否采取了足够的防疫措施？

卢大使：这句话并不是中国使馆说的，我们只是引用了一位法国专家的话。我们认为中国政府采取的防疫措施是十分有效的。我对法国政府采取禁足措施、遏制疫情蔓延抱有信心。

记者：大使先生，我们知道中法科研人员正在进行合作，中国正在研制新冠病毒疫苗，您是否了解最新情况？

卢大使：中国在疫苗研发领域取得了进展，最近有一个研发团队进行了人体注射试验。

记者：谢谢大使先生参加早间新闻栏目。

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