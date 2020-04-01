中国驻法国使馆抨击法媒造谣，号召携手迎击新冠疫情

人民网巴黎4月1日电（记者 葛文博）3月29日，法国外交部新闻发布会上，针对有法国媒体所谓“恶毒攻击”的提问，法国外交部新闻发言人回答，在疫情波及全球的背景下，论战无济于事。合力有效抗击疫情是优先事项。我们必须为国际团结而努力。中法互助见证了两国协调应对疫情的愿景。

4月1日，针对法媒质疑，中国驻法国使馆以中法双语刊文《驻法国使馆发言人对法国媒体针对使馆质疑的回应》，全文如下：

近日，有媒体质疑中国驻法使馆在其网站发表的关于新冠病毒疫情的文章，我馆谨作如下澄清：

中国驻法国使馆在自己的网站发表关于新冠肺炎疫情的文章，是对一段时间以来媒体有关涉华言论的回应，其中涉及欧洲疫情管控的评论皆引用自法国媒体公开报道中有关驻华记者和中国问题专家。中国使馆客观介绍了中国抗击疫情的做法和经验。我们衷心希望欧洲各国，特别是法国经过自身艰苦努力，并在国际社会的支持帮助下，最终战胜疫情。

中国使馆的做法完全符合外交代表机构的身份地位。我们针对法国媒体造谣污蔑抹黑中国之辞进行回应，是为了维护中国的国家利益和形象，是履行外交代表机构的职责。

需要指出的是，那些无端攻击中国的人越过了红线。他们越过了中国国家利益和尊严的红线，越过了真实、客观这一新闻媒体职业道德的红线。他们的造谣污蔑做法早已在中国民众中激起强烈愤慨。他们甚至不惜歪曲编造法国领导人的讲话来在中法之间挑拨离间，破坏中法人民之间的友谊。这种做法极其卑鄙。

中法友谊是毛泽东主席和戴高乐总统共同缔造的，早已成为东西方大国关系的典范。在新冠肺炎疫情肆虐全球的严峻时刻，让我们放下意识形态偏见和地缘政治盘算，结为命运共同体，携手迎击这一人类面临的共同敌人。

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