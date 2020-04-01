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中国援助是“博出位”？请个别人收起政治用心

徐祥丽

2020年04月01日16:18  来源：人民网-国际频道
 

载着中国医生和医疗物资的飞机抵达罗马、德黑兰等世界各地的机场，这些照片在全球社交媒体上广泛流传。 不少国家在寻求中国的帮助。欧盟减少医疗物资出口之后，塞尔维亚总统求助中国提供必需的物资，几天后，欧盟委员会主席也公开感谢中国的贡献……

“投桃报李”“患难相扶”是中国传统处世哲学。在中国疫情吃紧时，欧盟曾援助中国数十吨医疗物资。在全人类共同的危机面前，中国正在做的是：回报善意，尽最大努力去帮助别人。

但在个别西方政客的眼里，这却成为近期新冠疫情全球大暴发，欧洲、美国相继成为“震中”后，他们深以为忧虑的画面。他们担忧的不是疫情下公众的生命安全，而是中国的国际形象可能因此提升甚至超越美国。

30日，美国国务卿蓬佩奥同北约秘书长斯托尔滕贝格通话，谈及“反击”中国传播与新冠病毒有关虚假信息和宣传活动的重要性。但哪些信息是虚假的？是中方的抗疫成效？还是中方向其他国家提供的支持和帮助？美方却无法明确指出。

妄图借污蔑“中国病毒”洗白自身抗疫不力后，某些西方国家又恶意揣测中国的援助动机。他们不愿承认的是，病毒不分种族、国界和意识形态，人的生命和安全才是第一。他们在意的是：中国模式永远不能超越西方。假如中国实在无可辩驳地做得更好，那么必须选择视而不见，或者颠倒黑白，污蔑中国“动机不纯”。

3月29日，《华盛顿邮报》刊发该报评论版副主编杰克森·戴尔（Jackson Diehl）发表的题为《蓬佩奥应对疫情的表现使他成为美国史上最差国务卿之一》的文章。

文章称，蓬佩奥执着于将疫情归咎于北京，意图可能是阻遏中国对其他国家援助的影响，而特朗普政府却未能采取这样的援助举措。但对于意大利和其他欧洲国家来说，这种过激的言论毫无意义。他们欢迎中国提供医疗设备，而从美国那里什么也得不到。意大利国际事务研究所所长告诉《华盛顿邮报》：“这将永远改变人们对谁是世界引领者的看法，答案不是美国”。

世界报业辛迪加网站3月30日发表文章指出，疫情大流行正在全球展开，美国却在考虑如何在与中国交手中占上风。不过美国胜利的希望日渐渺茫。对于世界上大多数人来说，重要的不是疫情从哪里开始，而是如何结束。在帮助结束疫情方面，中国比美国做得要多得多。

文章指出，中国在短期内采取果断行动令疫情得到控制。与中国不同的是，美国在疫情到达本土前已经收到了很多警告。但美国并没有采取行动，而是淡化威胁，将政治凌驾于公众健康之上。美国现在全球确诊病例最多，与此同时，欧洲的一些国家也正在疫情中挣扎，意大利和西班牙的死亡病例攀升。加之美方的抗疫失败，这让人相信，中国的治理模式在应对重大突发灾难时要优于所谓的“民主系统”，后者经常在政治上陷入僵局，功能失灵。

文章强调，美国不能阻止全世界仿效中国在应对疫情危机中的方法和组织模式。并且到目前为止，中国的抗疫记录十分令人信服。相比之下，“没有人寻求过美国的任何帮助，更不要说感谢了。美国也没有提供过任何帮助。”

在全球亟需团结合作，共同抗击疫情的时候，鼓噪新一轮抹黑中国，这跟当前国际社会团结抗疫的气氛十分不和谐。对于那些指责中国进行“口罩外交”的人，正如中国外交部发言人华春莹所说：“你们真的想让中国对于在疫情中挣扎的人们坐视不理吗？”

当前，中国政府已向120个国家和4个国际组织提供了包括普通医用口罩、N95口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等在内的物资援助。中国的企业正在日以继夜赶制医疗物资，支援国内国际的疫情防控。中国人民的担当和贡献理应受到尊敬而不是诋毁。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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