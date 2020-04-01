综合消息：新冠肺炎疫情扩散至非洲49国 多国积极提升防疫能力

新华社内罗毕4月1日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：截至3月31日，非洲确诊新冠肺炎病例的国家升至49个。非洲疾病预防控制中心的数据显示，非洲累计确诊病例数已超过5000例，28个国家出现了本地传播。面对不断升级的疫情，多国积极提升防疫能力。

3月31日，塞拉利昂和布隆迪分别首次报告了新冠肺炎确诊病例；坦桑尼亚、博茨瓦纳、塞内加尔和刚果（布）均报告了首例新冠肺炎死亡病例；刚果（金）确诊病例过百。

南非卫生部31日说，当天全国累计确诊病例1353例，这一数据远低于先前预测的4000例至6000例。

值得注意的是，约翰内斯堡和开普敦的低收入人口聚居区均出现了确诊病例。那里居住密度非常大，当地媒体形容说，病毒很可能“像野火般扩散”，“抑制扩散的可能性很低”，因为人们在日常生活中根本无法保持距离。

截至31日，刚果（金）新增确诊病例11例，累计109例；刚果（布）累计22例；喀麦隆新增51例，累计193例；肯尼亚新增9例，累计59例；尼日利亚累计135例；加纳累计161例；塞内加尔新增13例，累计175例；科特迪瓦新增11例，累计179例；布基纳法索新增15例，累计261例；乌干达新增11例，累计44例；索马里新增2例；纳米比亚累计11例。

面对不断升级的疫情，非洲一些国家升级了防疫措施，还有些国家同时也在积极寻求提升监测能力和医疗能力。

几内亚从3月30日起对首都科纳克里封城14天，暂停首都与国内其他城市间的交通，并在全市范围内施行宵禁，未经许可，市民禁止在晚9时至次日5时期间外出。

博茨瓦纳将从4月2日零时开始进入全国紧急状态，为期28天。在此期间，全国所有人都应遵守严格的社交距离，仅允许提供必要服务或运输必要货物的人外出。

毛里求斯3月30日宣布将此前实施的宵禁令延长至4月15日。毛里求斯总理贾格纳特说：“延长宵禁令是出于对目前新冠肺炎发展势头的考虑，这是唯一能够阻止病毒（传播）的办法。”

津巴布韦卫生部表示，计划加快新冠肺炎疑似病例的检测速度。目前的检测试剂需要6个小时以上才能得到结果，津政府正在联系其他供应商，希望能够找到新检测手段，以缩短检测时间。政府也将通过移动基站定位等高科技手段，更高效地寻找确诊病例的密切接触者。

肯尼亚卫生部表示，如果肯尼亚新冠肺炎疫情恶化，政府考虑将部分寄宿学校改造为隔离点。此外，肯政府计划新雇1000名医护人员以应对疫情。(执笔记者：储信艳；参与记者：乔本孝、郑扬子、文浩、张玉亮、杨孟曦、许正、郭骏、聂祖国、杨臻、李斯博、高竹、荆晶、肖玖阳、邢建桥、吴长伟、张改萍、王松宇)

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