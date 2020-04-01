新华社贝尔格莱德3月31日电 专访：美国为掩盖其抗疫不力而污蔑中国——访塞尔维亚资深外交官日瓦丁·约万诺维奇

新华社记者石中玉

塞尔维亚资深外交官、国际问题专家日瓦丁·约万诺维奇日前在接受新华社记者专访时说，在中国呼吁国际合作、共同抗击新冠肺炎疫情的时候，美国却污名化中国，其目的是掩盖美国自身应对疫情不力的事实。

约万诺维奇曾任南联盟外交部长，现任非营利机构贝尔格莱德平等世界论坛主席。他说：“这些毫无根据且不负责任的指责意图削弱中国的国际地位。”

约万诺维奇说，与美国不同，在全球面临空前危机时，中国以实际行动证明对国际团结的支持，并践行了人类命运共同体理念。

随着新冠肺炎疫情在全球加速蔓延，国际社会急需合作抗击疫情。中国已向多个国家及世界卫生组织、非洲联盟等国际和地区组织提供紧急援助，并向意大利、塞尔维亚、伊朗等国家派遣医疗专家组。

约万诺维奇说：“在国内成功防控新冠肺炎疫情后，中国正在为全球80多个国家提供帮助，无私地提供抗疫经验、医疗设备和应急药物。”他认为，新冠肺炎疫情这类全球危机不是一个国家的事，需要全球合作，在联合国框架下建立统一合作平台，制定合作计划。

约万诺维奇强调，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会是团结协作应对疫情以及恢复经济的重要一步。

他说，在这场和病毒的战争中，不应该自私行事，没有人能够独自取胜，“应就高效信息交换和协调合作达成共识，消除对医疗物资运输的人为障碍”。

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