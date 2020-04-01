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专访：美签署涉台法案无视国际法——访俄罗斯科学院远东研究所高级研究员瓦西里·卡申

2020年04月01日15:54  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科3月31日电 专访：美签署涉台法案无视国际法——访俄罗斯科学院远东研究所高级研究员瓦西里·卡申

　　新华社记者李奥　高兰

　　日前，美方不顾中方的多次严正交涉，将所谓“2019年台北法案”签署成法。俄罗斯科学院远东研究所高级研究员瓦西里·卡申日前接受新华社记者专访时表示：“从国际法角度看，美方此举完全荒唐非法。”

　　卡申说，美国在一个中国原则基础上同中国建交，这意味着美方应承担相应的责任。因此，美方完全没有权利鼓动中国某一个地区分裂。不仅如此，美方还向台湾供应武器。这完全违背国际法，是对国际法的嘲弄。

　　卡申说：“美方签署这一法案反映出美方在台湾问题上一贯的路线。”他认为，在美方看来，台湾问题关乎中国根本利益，中国在此问题上不会后退，美方在此问题上的一系列动作都有很强针对性。

　　他表示，美方多年来逐渐提升对台军事合作水平，美国军舰穿越台湾海峡的次数增多，双方的军事技术合作也在发展。特朗普政府上台以来，美方在这一路线上的行动有所加速。在外交方面，美国持续对希望与中国建立外交关系的国家施压，阻碍其与中国建交，现在美国通过法律形式固定了这种行为。

　　谈及美方通过此法案的时机，卡申认为，攻击中国在美国外交政策处于优先地位。除了台湾问题，美国还正在利用新冠肺炎疫情攻击中国。美国国会已经出现了有关要求中国为此次疫情负责的相关决议，这一议题也在美方一些媒体中引起讨论。在当前疫情全球蔓延的背景下，这种行为本身就反映出了美方的敌对程度。

　　他说，美方对中国援助一些欧洲国家防控疫情的行为进行诋毁，声称中国提供援助只为获得政治影响等。在当前危机之下，美国对中国的攻击将更加激烈和不择手段。

(责编：于洋、杨牧)
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