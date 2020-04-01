新华国际时评：人命关天，不该对援助说怪话

新华社北京4月1日电 题：人命关天，不该对援助说怪话

新华社记者郑汉根

当前，中国在继续做好国内疫情防控的同时，也向一些疫情严重、亟需帮助的国家伸出了援手。奇怪的是，西方舆论场上出现了一股针对中国援助的怪腔怪调，声称中国借帮助他国“搞地缘政治”“谋求扩大影响力”“操纵他国民意”云云。

眼下，新冠肺炎疫情在很多国家迅速蔓延，每天都有大量生命遭受痛苦，很多鲜活生命逝去，一些国家亟需得到帮助。人命关天的时候，针对中国的援助说怪话甚至污蔑中伤，实在很不地道。

一直以来，中国对其他遭遇危难的国家给与援助，都是本着“天下一家”的心态，本着“人类命运共同体”的认同感。“四海之内皆兄弟”是延续了数千年的中国传统文化的精神。这种相互爱惜的精神，与世界上其他很多文化也是相通的，比如古代波斯著名诗人萨迪就有“亚当子孙皆兄弟，兄弟犹如手足亲”这样的诗句。

中国援助抗疫物资和派遣医疗队，是应很多国家的迫切需求和请求而进行的。中国的援助是一些西方媒体和政客所说的“别有用心”还是真正的“雪中送炭”，受援助国家的政府和人民、致力于救死扶伤的国际专业机构和专家们，最有切身体会，最有发言权。

塞尔维亚总统武契奇亲自到机场迎接中国医疗队，亲吻中国国旗，表达出对中国援助的真挚谢意。对中国派医疗队支援意大利，红十字会与红新月会国际联合会的推文称赞“这就是团结的姿势”。

事实上，只要是出于公心，都会对在人命关天时提供的帮助给与肯定。对于中国给予欧洲一些国家的援助，德国总理默克尔就表示：“我们此刻面临危机，不能指望一切都通过欧盟框架解决。我们对中国的援助感到欣慰。”

正所谓君子坦荡荡、小人常戚戚，西方一些媒体和政客，总是以小人之心揣测他人，把好心说成别有用心，把善意扭曲成恶意。一些人“逢中必反”，在国际舆论场上大唱反调，令崇尚公道和正义的人们十分反感。

当前，抢救生命是国际社会最大的关切，任何分散抗疫合力、影响生命救治的舆论和行为，都是对生命的不负责任。奉劝一些惯于“政治操作”的媒体和政客，少一些怪腔怪调，少释放负能量，不要以冷漠、刻薄和自私，妨碍救死扶伤的国际援助。

(责编：于洋、贾文婷)