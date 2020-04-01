“守望相助，心手相连” 在日中国企业协会向成田市捐赠防护口罩

人民网东京4月1日电（李沐航）根据日本各地方政府统计，截至3月31日，除“钻石公主”号客轮感染者外，日本国内新冠病毒感染人数已攀升至2015人。其中东京感染最为严重，已确认感染人数为443人。防止疫情爆发已到关键时刻。成田市紧邻东京，境内有日本著名的成田国际机场，作为日本的第一道门户，防控疫情的责任更加重大。在日本各地防疫物资短缺之时，在日中国企业协会紧急筹措物资，于3月31日驱车70多公里，从东京将贴有“情系日本疫区人民，守望相助大爱无疆”、“守望相助，心手相连”标语的防护口罩运送至成田市政府，助力当地抗疫。

在日中国企业协会向成田市捐赠防护口罩。（李沐航 摄）

在日中国企业协会会长王家驯（左）向成田市长小泉一成捐赠防护口罩。（李沐航 摄）

捐赠仪式在成田市政府举行，成田市长小泉一成、副市长关根贤次、在日中国企业协会会长王家驯、中国国际贸易促进委员会驻日本代表处首席代表鞠文永、中远海运日本株式会社社长谭兵、中国国际航空公司日本支社长冯力、中国建设银行东京分行行长解陆一、人民网日本株式会社社长孙璐、中国太平保险服务（日本）有限公司负责人谢丹以及成田市政府相关工作人员、媒体近30人参加本次捐赠仪式。

捐赠成田市的物资上贴有“情系日本疫区人民，守望相助大爱无疆”等暖心标语。（李沐航 摄）

成田市长小泉一成代表成田市政府及市民向在日中国企业协会表示衷心感谢。小泉一成说，在日本新冠病毒感染不断扩大的危急时刻，市政府积极采取措施，取消各类活动，呼吁市民注意卫生且不要外出，不断加强防疫力度。但是在医院、看护设施等第一线，仍出现了防疫物资紧缺的现象。在日中国企业协会在此危难时刻及时出手援助，充分体现了两国友好、风雨同舟的精神。小泉一成表示，此次捐赠尤为珍贵，更是两国友好的证明，成田市一定会好好利用捐赠的防护物资，尽最大努力控制疫情。

成田市长小泉一成代表成田市政府及市民向在日中国企业协会表示衷心感谢。（李沐航 摄）

成田市长小泉一成及成田市政府相关工作人员。（李沐航 摄）

在日中国企业协会会长王家驯表示，“救患若一,所忧同也”，在本次疫情面前中日两国是守望相助的命运共同体。自新冠肺炎疫情发生以来，日本政府和社会各界纷纷伸出援手，积极支持中国抗击疫情。成田市更是在2月4日向中国咸阳市及时捐赠了储备用口罩，中国人民铭记在心。王家驯介绍，现在正值日本疫情防控关键时期，在日中国企业协会在中国驻日大使馆的带领下，于困难之时主动履行社会责任。23日，在中国防疫物资运抵日本后，协会第一时间紧急调配，联系日本各地政府，力争将物资快速、安全交付到最需要的县市手中。王家驯表示，成田国际机场就在成田市，虽然现在减少或中止来往航班，但疫情防控仍迫在眉睫，希望此次物资能够缓解成田市当前医疗物资紧张的现状。

在日中国企业协会会长王家驯希望两国通过努力早日共同战胜疫情。（李沐航 摄）

在日中国企业协会会员单位代表纷纷表达对日本疫情的关注。（李沐航 摄）

随后，与会的在日中国企业协会会员单位代表依次发言，纷纷表达了对日本疫情的关注。知恩图报是中华民族的传统美德，在抗疫过程中，中国不会忘记日本给予的帮助，同时“投我以木桃，报之以琼瑶”，在日中国企业协会还会继续分批次向日本其他当地政府进行捐赠。新冠病毒是全人类的共同考验，在日中国企业协会的各位代表除分别介绍了目前对防控在日疫情所作的及时支持外，也共同表达了愿两国进一步加强防疫交流合作，携手努力早日共同战胜疫情的积极意愿。

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