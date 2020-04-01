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国际观察：借国际战“疫”合作攻击中国是污名化变种

王珍

2020年04月01日10:23  来源：人民网-国际频道
 

当前中国战“疫”处于两线作战的新阶段：一方面力防国内反弹，巩固来之不易的阶段性胜利；另一方面严防外来输入，积极参与国际抗疫合作并在其中发挥重要作用。

新冠疫情在全球快速蔓延，大流行之势扩展，波及202个国家和地区，成为传播最快、毒性最强、防控难度最大的全球性疫病之一。所有疫情国独自难支，国际合作成为抵挡疫情唯一可行之路。中国经过两个月“举国动员、众志成城”的人民战争基本控制了本土疫情，为世界抗疫赢得了时间、积累了经验。

中国从人类命运共同体的理念出发，全力推动全球抗疫合作，本着公开、透明、负责任的精神，通过各种方式，无保留地与世卫组织及世界各国分享信息和防控经验，奉献中国方案和治疗药方，并在自身防控任务仍很艰巨的情况下，向近百个国家和国际组织提供了力所能及的援助，包括向少数有特殊需要的国家派出医疗组，为当地抗疫提供协助；中国专家通过网络视频与100多个国家同行进行交流；当前世界防控新冠病毒装备奇缺，各国纷纷希望中国援助防护物资及急救装备，刚刚复工复产的中国企业满负荷生产以应急需。

中国这样做，完全是出于帮助有需要的疫情国摆脱疫情之苦的真情实意，一国得控不是胜、全球合作才能赢的清醒认识，还有是出于对疫情之初许多国家真诚帮助我们的感恩和回报。中国援助行动得到国际社会普遍赞许，但也出现了一些冷言冷语、闲言碎语和毒言恶语。

有人把中国参与国际抗疫合作的善举政治化，指称这是中国为了通过援助“控制民意”的“政治宣传”；有人说这是中国在“赎罪”和“道歉”，中国向世界“隐瞒”疫情，导致全球流行；有人说中国防控物资“产能过剩”，急于抛售以减少损失；有人抓住一些捕风捉影的“例证”，在中国提供的口罩、检测盒和试剂的质量上大作文章，或无中生有、或夸大其词，小题大做。其中，捷克检测盒事件系因当地工作人员使用非匹配试剂造成的误会，中国援助菲律宾试剂检测结果不准确的消息也已被菲外交部辟谣。如此等等。

不难看出，以上有些手法是把疫情政治化、给病毒标签化、对中国污名化的变种，有的是他们惯用的栽赃和“甩锅”。

这些把戏提醒我们：再好的事情，再大的善意和善举也会被某些别有用心的人捣乱和“使坏”。随着时间的推移，他们还会制造别的名堂，我们要小心有人背后“捅刀子”。我们要有大国担当，但不能不顾及有人掣肘使绊子，对那些居心叵测者的诬蔑攻击不能沉默退缩。同时也一定要继续推进国际防疫合作，促进全球联防联控，量力而行，用实际行动维护国家尊严。

（作者是中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

(责编：贾文婷、杨牧)
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