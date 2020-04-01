美军首次有感染者死亡　修改疫情发布政策

美国国防部3月30日报告首例军人感染新冠病毒死亡病例。

同一天，美军宣布修改军队疫情发布政策，将停止披露一些详细信息。

国防部发表简短声明，宣布一名新泽西州国民警卫队人员28日死亡。死者因感染新冠病毒21日住院治疗。

国防部长马克·埃斯珀在声明中说，首名美军人员因新冠病毒死亡，“今天是令人难过的一天”。

声明说，美军1月以来采取一系列举措保护军人及军属、文职人员和承包商，包括要求保持社交距离，暂停某些工作和训练，提供病毒检测和治疗服务。

依据国防部30日发布的数据，累计568名军人感染新冠病毒，比26日发布的数字增加280人。另有共计450多名文职人员、承包商和其他人感染。

国防部30日在另一份声明中说，疫情暴发以来，美军持续评估如何对外发布“至关重要的公共卫生信息”；今后将继续发布各军种感染者总人数信息，但出于军事行动安全考虑，停止发布某一部队、基地或作战司令部疫情信息。

埃斯珀上周向路透社披露美军将修改新冠肺炎疫情信息发布政策，理由是出于军事行动安全考虑，特别是保护在海外作战的美军。国防部发言人阿莉萨·法拉赫当时说：“如果有一天一名指挥官认定新冠肺炎疫情可能影响我们的战略威慑或战略反应部队的应战能力，我们理所当然要保护信息。”美军非洲司令部发言人说，将继续发布确诊感染人数，但不会把隔离观察人数“广而告之”，以防“对手利用”。

美军先前发布的信息显示，国内外部队都出现病例，包括驻外基地、航空母舰等。美国空军和海军上周说，这两个军种中多数感染病例都在美国国内。

按照五角大楼的说法，疫情现阶段对美军行动能力不构成威胁。“感染率及其影响还没有达到令我们担心的程度。”埃斯珀上周说。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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