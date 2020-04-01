埃及新冠肺炎确诊病例增至710例

新华社开罗3月31日电（记者李碧念）埃及卫生部3月31日晚间说，埃及境内新增54例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例710例，新增死亡病例5例，累计死亡病例46例。

埃及卫生部发言人穆贾希德在一份声明中说，新增死亡患者均为埃及人。此外，当天有7名患者痊愈出院，目前已累计治愈157人。

埃及移民部31日在一份声明中说，自当天起所有回国的埃及侨民均须到指定酒店接受隔离，费用自理。回国前所有侨民必须签署愿意接受隔离的承诺书，否则将无法登上回国航班。

埃及总统塞西当天发表声明说，埃及为防控新冠肺炎疫情采取了多种措施，目前看这些措施“效果良好、令人放心”。他呼吁埃及民众继续严格执行这些防控措施。

埃及卫生部长哈拉·扎耶德日前表示，埃及卫生部在全国范围内确定了27所医院用于治疗确诊患者。此外，埃及在23个省份设立了病毒检测实验室，本周将扩大到全国所有27个省份。

埃及卫生部28日宣布，从海外回国的埃及侨民应居家隔离28天，而不是此前规定的14天。

随着确诊病例增加，卢克索、阿斯旺等埃及南部旅游名城以及沙姆沙伊赫、胡尔加达等红海海滨度假城市相继加强防控措施。此前，埃及已采取宵禁、暂停国际航班、学校停课、禁止大规模聚集性活动等措施。

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