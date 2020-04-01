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意医卫专家：意大利新冠肺炎疫情正进入平台期

2020年04月01日08:30  来源：新华网
 

新华社罗马3月31日电（记者陈占杰）意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗3月31日表示，意大利新冠肺炎疫情的增长曲线正趋于平缓，疫情正在进入平台期，但民众绝不能掉以轻心。

布鲁萨费罗当天对媒体说：“看来我们正在进入平台期，这表明我们的（隔离和管控）措施正在取得成效。”但疫情进入平台期并不意味着已经越过峰值，并不意味着“战斗已经结束”，“我们必须开始（让曲线）下降”。

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利当晚在记者会上说，截至当天18时，意大利新冠肺炎累计死亡病例12428例，累计确诊病例105792例，治愈病例15729例。此外，在现有确诊病例中，有28192名患者在医院接受普通治疗，4023人在重症监护室接受治疗，另有45420人在居家隔离。

在全国市镇协会的倡议下，意大利所有政府建筑当天降半旗，总统马塔雷拉、总理孔特以及国会议员、各市市长等政要在中午12时默哀1分钟，向新冠肺炎死者表示哀悼，同时对抗疫一线的医护人员表达支持。

根据意大利工业总联合会当天发布的报告，此次疫情对意大利经济产生严重影响，即使该国制造业能在6月底全部恢复，今年第二季度的国内生产总值也将比去年同期下降10%。

为防止疫情进一步蔓延，意大利3月10日起进入全国“封城”状态，并从12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从21日起关闭所有公园和其他公共场所，但公共交通、物流、邮局、银行和食品生产行业维持正常营业和运转，以保证对公众的基本生活服务。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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