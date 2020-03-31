外交部：中方无心、无暇也不屑于发起所谓“虚假信息运动”

人民网北京3月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持例行记者会。记者会实录如下：

香港中评社记者：近期，美国等个别国家有官员将本国疫情暴发的责任“甩锅”给中国，指责中国隐瞒实际感染数量，传播新冠肺炎疫情的不实信息，试图让人们对美国处理这场危机的方式产生怀疑，还表示疫情结束后会和中国“清算”。发言人对此有何回应？

华春莹：当前新冠肺炎疫情在世界范围蔓延扩散，特别是欧美一些国家形势严峻。各国人民一致呼吁要加强团结合作，共同应对疫情。但同时，就像你刚才讲的，有个别人不时发出一些刺耳声音，跟当前国际社会团结抗疫的气氛十分不和谐。我想强调几点：

新冠肺炎病毒作为一种人类前所未见的新型病毒，从发现、研究、检测到确定都需要一定时间。据报道，2019年12月27日，湖北省中西医结合医院呼吸与重症医学科主任张继先第一时间上报了她接诊的3个可疑病例，29日湖北省和武汉市卫健委指示相关疾控中心和医院开展流行病学调查，30日武汉市卫健委发布关于《做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》，12月31日国家卫健委专家组抵达武汉开展现场调查。2020年1月3日中方开始正式向世卫组织以及包括美国在内的世界各国及时主动通报信息，11日中国疾控中心将5条新冠病毒全基因组序列上传网站，同全球和世卫组织共享数据，1月23日，中方采取了关闭离汉通道等空前全面、彻底和严格的措施。中国政府第一时间采取了果断有力的措施，全国人民团结一心、众志成城，最大程度地保护了中国人民的生命安全和身体健康。

根据世卫组织评估，中国政府采取的果断、有力、及时措施，避免了数10万人感染。许多国家也都认为，中国的经验做法为其他国家提供了有益借鉴。中国政府秉持的公开、透明和负责任的态度，得到了国际社会的高度赞誉。

我们无意评判其他国家应对疫情的表现，但是正如世卫组织和很多国家领导人及专家、国际媒体所说，中国此次疫情应对为世界争取了宝贵的时间。但有关国家到底有没有充分利用中国作出巨大努力和牺牲争取来的宝贵时间窗口期，我想相关国家政府是清楚的，人民也是能切身体会到的。

就美国而言，1月3日中方就已经开始正式定期向美方通报分享有关信息。1月7日美国疾控中心和美国驻华使馆就已经发出了赴武汉旅行的健康警告，1月25日美方就宣布关闭驻武汉领馆并撤出其人员。2月2日美国政府就已经对所有中国公民和过去14天到过中国的外国人关闭边境。这么多天过去了，美方还有人在叫嚣，让中国为美国疫情负责，他们难道不心虚、不愧疚吗？这些人试图制造一只世界上最大的锅甩给中国，让中国成为最大的替罪羊。但是，这个锅太大了，对不起，他们甩不出去的。

疫情是面照妖镜，人心善恶、品行高低尽显其中，一览无余。病毒不讲意识形态，也不分国家种族。面对疫情，各国命运与共，污蔑攻击、甩锅推责都弥补不了失去的时间，唯有加强团结合作，才能够尽快战胜疫情。

在上周举行的G20特别峰会上，习近平主席就携手抗疫、共克时艰提出了中方倡议和主张。中方愿意秉持人类命运共同体理念，同各国分享防控有益做法，开展国际合作，并向有需要的国家提供力所能及的帮助。中方是这么说的，也是这么做的。希望有关人士能够像中国共产党和中国政府一样，把人民的生命和安全放在第一位，真正本着对本国人民生命和健康高度负责任的态度，抛开政治偏见和傲慢，把注意力放到加强国际合作、共同应对疫情上来。

中央广播电视总台央视记者：据报道，美国白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗不久前接受采访时称，中国12月中旬已出现新冠肺炎人传人疫情，中方隐瞒疫情使世界耽误了6周时间。中方对此有何评论？

华春莹：这个美国政客信口雌黄，不值一驳。我注意到连当时采访他的美国记者都打断他的话，指出他是在浪费时间。

事实是什么？事实是，新冠肺炎疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世界卫生组织以及国际社会通报疫情信息，包括第一时间分享病毒基因序列。我们还积极回应各方关切，开展国际合作，并向一些国家提供帮助。中国人民作出的巨大牺牲为全球抗疫赢得了宝贵时间。

中方自1月初就开始向世卫组织和包括美国在内的各国定期通报疫情信息，何来耽误6周之说？这个美国政客的目的何在？他无非是想把水搅浑，转嫁责任，破坏中美抗疫合作，破坏全球抗疫合作。任何有是非观念、有正义感的人都不会上他的当。

我们奉劝纳瓦罗多了解一下中美元首3月27日通电话的精神，停止诋毁中国、破坏中美关系的言行，多做有利于中美两国人民利益的事，而不是相反。

北京日报记者：美国务院发言人30日称，蓬佩奥国务卿当日同北约秘书长斯托尔滕贝格通话，谈及反击中国传播与新冠病毒有关虚假信息和宣传活动的重要性。中方对此有何评论？

华春莹：我刚才说了，新冠肺炎疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家通报疫情信息，尽己所能为有需要的国家提供支持和帮助,得到国际社会普遍赞誉。美方官员称中方发起虚假信息宣传，不知道能否明确指出哪些信息是虚假的？是中方的抗疫成效？还是中方向其他国家提供的支持和帮助？

至于美方自己处理这场危机究竟怎样，美国国内有很多报道，美国人民也有切身体会。中国人民非常关注和担心美国疫情发展，我们真诚希望美方能够尽快战胜疫情，美国人民的生命安全和身体健康能够得到维护。

疫情发生以来，中方与时间赛跑，与病毒抗争，坚决遏制疫情蔓延势头。现在，很多中国企业仍在争分夺秒、夜以继日生产医疗防疫物资，为世界其他国家抗击疫情提供物资保障。我们无心、无暇也不屑于发起所谓“虚假信息运动”。

上周五，习近平主席应约同特朗普总统通了电话。两国元首一致认为当前情况下，中美应该团结抗疫。你提到的美方有些人的言论明显违背了两国领导人共识。希望他们能聚焦美国国内疫情防控，多做有利于中美合作抗疫的事情。

日本共同社记者：30号晚上，日本海上自卫队舰艇在东海海域与一艘中国渔船相撞，中方能否透露详细信息？

华春莹：据向有关部门了解，昨天傍晚7:30左右，在中国浙江舟山以东东海海域发生了一艘中国渔船与日本自卫队舰艇擦碰事故，导致中国渔船受损，一名渔民腰部受伤。中国海警正在现场进行处理，事故原因正在进一步调查中。

我想指出，事发海域位于中国近海，日本自卫队舰艇在有关海域活动并对中国船只航行安全造成影响，中方已就此向日方表明关切。

目前中日双方正在就此保持沟通。我们希望日方积极配合，尽快查明事故原因，防止类似事件再次发生。

中国日报记者:新冠肺炎疫情正在全球迅速蔓延，各国对N95口罩等防疫物资需求很大。有人认为中国正在囤积防疫医疗物资，没有为世界其他国家提供及时帮助，请问你对此有何评论？

华春莹：这个说法我完全不同意。

当前，中国的疫情并没有结束，外防输入、内防反弹的压力很大，对相关医疗物资的需求也很大。做好国内防控、保护人民群众身体健康是中国政府的首要责任。把14亿中国人民保护好，本身就是对全球公共卫生安全的巨大贡献。

与此同时，我们也在积极为有需要的国家提供防疫物资，我这里有几组数据可以说明。第一，中国政府已向120个国家和4个国际组织提供了包括普通医用口罩、N95口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等在内的物资援助。

第二，中国地方政府已通过国际友好城市等渠道向50多个国家捐赠医疗物资。中国企业向100多个国家和国际组织捐赠了医疗物资。

第三，有些国家通过外交渠道向中方提出了商业采购协助请求，中方向他们推荐了有资质的出口商。已有30个国家和2个国际组织同中方出口商签署了包括口罩、防护服、核酸检测试剂在内的商业采购协议。还有很多国家的采购商正同中国企业进行洽谈。

我相信，随着中国企业复工复产，中国企业将为国际社会应对疫情提供更多的物资支持。中国政府也会继续为各国来华采购提供支持和必要便利。我们也希望和欢迎各国企业加强合作，共同维护全球医疗物资产业链的稳定。

另外我还想补充一句，你刚才提到各国对N95口罩需求很大，的确在中国N95口罩也是紧缺物资，我们把N95口罩都留给了那些战斗在最危险岗位、最容易受感染的医护人员。其他人，包括大家从电视上可以看到，中国领导人戴的都是普通口罩。

中央广播电视总台国广记者：据报道，有4名在西班牙的中国留学生已确诊新冠肺炎。请问这4名学生目前情况如何？中国驻西班牙使馆为他们提供了哪些帮助？

华春莹：党中央高度重视和关心海外中国留学人员的健康和安全。驻外使领馆一直同当地中国留学生保持密切联系。

在西班牙有4名中国留学生感染了新冠肺炎后，驻西班牙使馆和驻巴塞罗那总领馆非常关心，密切关注，一直敦促当地医院和有关部门给予全力周到救治，并安排国内主治医生通过网络渠道为他们提供专业咨询。我们将继续密切关注，全力提供医疗等各方面协助。

俄新社记者：美国总统特朗普表示中方向美方运送了一些医疗物资，帮助美方抗疫。中方能否证实并介绍具体情况？

华春莹：我之前介绍过，上周五习近平主席同特朗普总统通了电话。习主席表示，中国人民真诚希望美国早日控制住疫情蔓延的势头，减少疫情给美国人民带来的损失。当前情况下，中美两国应该团结抗疫。中美两国的卫生部门和防控专家一直在保持着沟通。昨天晚上，中国国家卫健委主任马晓伟同美国卫生与公众服务部部长阿扎通了电话，就两国疫情的防控进展交换意见。中国一些省市和企业也向美方提供一些医疗物资援助。我们注意到美国媒体报道称，美方日前已经从中国采购了一批防疫物资，并且通过商业包机运抵美国。我们理解美方当前的困难处境，愿继续提供力所能及的支持。

同时，我们也希望美方一些官员能够落实好两国元首通话精神，为两国开展抗疫合作多创造有利条件。

(责编：崔越、杨牧)