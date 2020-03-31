人民网雅加达3月31日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托31日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至1528例，新增确诊病例114例。目前，有81名患者被治愈，另有136例死亡病例。当地媒体报道称，印尼迄今为止34个省级行政区中的31个已出现新冠肺炎确诊病例。

3月31日，印尼总统佐科在新闻发布会上宣布，经印尼内阁会议商议，印尼政府决定实施大规模社会疏离政策。这一政策是基于印尼新冠肺炎疫情导致国家出现公共卫生紧急状况而出台的。佐科下令各地方政府要遵守中央政府发布的政策，“不要制定地方政策”。截至记者发稿时，大规模社会疏离政策各项实施细则尚未公布。

与此同时，佐科还宣布，印尼政府决定增加应对新冠肺炎疫情的预算达405.1万亿印尼盾（1元人民币约折合2310.43印尼盾），主要用于卫生部门支出、社会保障、税收优惠和人民商业信贷刺激计划，以及为国家经济复苏计划提供资金等。

印尼外长蕾特诺31日表示，印尼政府在致力于继续应对国内新冠肺炎疫情的同时，还将努力为海外印尼公民提供保护。有报道指出，印尼外劳关怀组织负责人苏西洛要求印尼政府对马来西亚政府在该国实施“封国”措施后，将印尼劳工“大规模”驱逐出境的做法提出抗议。苏西洛表示，遭驱逐的印尼劳工因运输方式无法保持距离将面临感染新冠肺炎的巨大风险。

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