中国银行将向蒙古国捐赠医疗物资助力抗疫

人民网乌兰巴托3月31日电（记者霍文）据中国银行乌兰巴托代表处消息，为帮助蒙古国抗击新冠肺炎疫情，解决其国内医疗物资短缺的困难，中国银行决定向蒙古国政府捐赠一批医疗防护物资。这批物资包括医用口罩、医用手套、防护服、护目镜等医疗防护用品。

据介绍，此次驰援蒙古国只是中国银行协调各方资源，内外联动，全力以赴驰援海外的一个缩影。在中国银行总行的统一部署和中国驻蒙古国大使馆的全力支持下，中国银行乌兰巴托代表处协同中蒙文化教育暨社会发展基金会迅速对接蒙古国紧急情况委员会，了解医疗防护物资需求，磋商货运渠道，研究清关方案。中国银行上海分行紧急采购抗疫物资，目前这批医疗物资已筹备完成，即将启运蒙古国。

作为中国全球化程度最高的商业银行，中国银行积极担当社会责任，践行人类命运共同体理念，第一时间动员组织在国内采购大批医疗防护物资，全力驰援海外数十个国家和地区。目前，中国银行还在进一步统筹境内外资源，努力为全球抗疫贡献力量，助力打赢疫情防控阻击战，为推动人类命运共同体建设贡献中行力量。

山川异域，风月同天。在中国抗疫最艰难的时刻，蒙古国政府和人民对中国抗疫行动予以坚定支持，巴特图勒嘎总统亲自访华表示慰问，蒙古国社会各界以各种方式传递了对中国抗击疫情的支持与慰问，体现了蒙古国人民对中国人民的深厚友谊。

当疫情蔓延到蒙古国，中国和中国人民也在尽己所能伸出援手，积极向蒙方提供各类捐助，加强两国卫生领域的交流，全力帮助我们永久的邻居抗击疫情。中国人民坚信，只要世界各国人民秉持人类命运共同体理念，同舟共济，共克时艰，就一定能夺取抗击疫情斗争的最后胜利。

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