腾讯将为联合国成立75周年活动提供远程通讯支持

新华社联合国3月30日电（记者尚绪谦）联合国30日发表新闻公报，宣布腾讯公司将为联合国成立75周年活动提供视频会议及数字通讯工具。

联合国成立75周年纪念活动筹备工作秘书长特别顾问法布里齐奥·霍克希尔德在新闻公报中说，在新冠病毒肆虐的背景下，此次与腾讯的合作恰逢其时、价值巨大。他说，腾讯所提供的视频会议服务和对话交流平台将极大地帮助联合国触及全球更多参与者，腾讯的技术和全球影响力对扩展联合国成立75周年活动在青年群体中的影响力至关重要。

2月6日，在位于纽约的联合国总部，联合国副秘书长法布里齐奥·霍克希尔德接受媒体采访。（新华社记者李木子摄）

腾讯公司总裁刘炽平表示，腾讯将不遗余力地提供在线会议和交流互动等互联网技术支持，助力地球村更紧密地连接在一起，以广泛的全球对话与合作共同战胜全球挑战。

联合国方面说，腾讯提供的产品支持包括腾讯会议、企业微信和腾讯同传。联合国呼吁全球民众利用这些产品组织和参与全球性对话。

据了解，腾讯会议已在全球100多个国家和地区上线，企业微信已服务6000多万活跃用户和超过250万家企业。腾讯同传利用人工智能技术，已服务于博鳌亚洲论坛、世界经济论坛等100多场高级别国际会议。

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