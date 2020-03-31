拉美新冠肺炎病例超1.6万 多国加强防控

新华社墨西哥城3月30日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：截至当地时间30日晚，拉美地区新冠肺炎确诊病例超过1.6万例。随着疫情形势日趋严峻，多国继续加强防控措施。

巴西卫生部30日宣布，该国新增确诊病例323例，累计4579例；新增死亡23例，累计159例。巴西卫生部当天表示，正在向各州分发大量医疗物资，其中包括约1422万个外科口罩。

委内瑞拉政府30日宣布，新增确诊病例6例，累计135例。委副总统罗德里格斯30日宣布，从即日起对自3月初入境的所有人员进行快速试剂检测。

智利卫生部30日宣布，新增确诊病例310例，累计2449例；新增死亡1例，累计8例；累计治愈156例。智利政府当天宣布向经济条件脆弱的家庭发放消费券，加强对中小微企业的信贷服务，以缓和疫情对经济方面的影响。

厄瓜多尔卫生部30日宣布，新增确诊病例42例，累计1966例；新增死亡4例，累计62例；累计治愈54例。厄政府宣布，全国非关键岗位停止办公时间延长至4月5日，并将视疫情形势继续调整。

墨西哥卫生部30日宣布，新增确诊病例101例，累计1094例；新增死亡8例，累计28例。墨西哥政府30日晚宣布进入国家卫生紧急状态，境内所有领域暂停“非必要活动”。

巴拿马卫生部30日宣布，确诊病例增至1075例，死亡病例增至27例。巴拿马政府当天宣布，将从4月1日起在全国实施15天全面禁足令，女性在周一、三、五指定时间出行，男性为周二、四、六出行，周日只能居家。

阿根廷30日报告新增确诊病例146例，累计966例；新增死亡4例，累计24例。阿根廷总统费尔南德斯宣布将“全民隔离”政策延长至4月12日。

秘鲁30日报告新增确诊病例98例，累计950例；新增死亡6例，累计24例。秘鲁总统比斯卡拉30日宣布，将此前开始实施的宵禁时间延长，调整后从每日18时至次日早5时宵禁，一些疫情较严重的区域则为16时至次日5时。（执笔记者：李家瑞；参与记者：周星竹、宫若涵、尹南、郝云甫、吴昊、苏津、倪瑞捷、张国英、高春雨、范小林、林朝晖、徐烨）

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