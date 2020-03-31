美国纽约州建设多处临时医院 海军医院船抵纽约市

新华社纽约3月30日电 美国纽约州新冠肺炎病例数近来大幅增长，该州正努力建设多处临时医院。当地时间30日上午，美国海军医院船“舒适”号抵达纽约市，将收治非新冠肺炎患者，以便为当地医疗系统减轻负担。

“舒适”号28日从驻扎地弗吉尼亚州诺福克出发。30日上午停靠于曼哈顿90号码头。这一移动医院有1000张病床和约1200名医务人员，将于31日开始接诊。当地一些医院因此可以更加专注于治疗新冠肺炎患者。

“舒适”号是美国海军下属的两艘医院船之一，重约7万吨，内有设施齐全的手术室、医疗实验室、药房、CT室等。另一艘配置相似的“仁慈”号从加利福尼亚州圣迭戈出发，于27日抵达同在加州的洛杉矶港。

此外，设置于纽约市曼哈顿贾维茨会展中心内的临时医院30日正式开始运营，有1000张病床，同样用于收治非新冠肺炎患者。纽约州州长科莫当天对记者表示，贾维茨会展中心的临时床位会逐渐增至2500个。

除贾维茨会展中心外，纽约州还确定了其他7处临时医院建设点，预计完工后能为纽约州增加至少8000张病床。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学公布的数据，截至当地时间30日晚，纽约州确诊病例已超6.7万例，占全美确诊病例数的40%以上。其中纽约市确诊病例超3.8万例，死亡近千例。

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