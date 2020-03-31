新华社维也纳3月30日电 综述：欧洲疫情依然严峻 部分国家扩散趋缓

新华社记者

随着新冠肺炎疫情在欧洲持续扩散，欧洲各国纷纷宣布“封城”“禁足”或进入“紧急状态”。3月底，尽管欧洲总体形势依然严峻，但严格的防疫政策效果初步显现，疫情迅猛发展的势头得到遏制，部分国家疫情蔓延速度趋缓。

在欧洲疫情最严重的意大利，30日新冠肺炎累计确诊病例超过10万，但治愈病例数也创单日新高。截至当日18时，意大利新冠肺炎累计确诊病例达101739例，累计死亡病例11591例，治愈病例14620例。意大利新冠病毒应急委员会专员博雷利在当日的例行发布会上说：“这是单日治愈病例最多的一天。”

瑞士联邦公共卫生办公室30日发布的数据显示，瑞士及列支敦士登新冠肺炎累计确诊病例达15475例，死亡病例295例。瑞士联邦公共卫生办公室传染病部门负责人丹尼尔·科赫认为，目前虽然疫情的快速蔓延仍未停止，但其速度已经有所减缓。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森30日表示，鉴于当前各项防控措施得当，丹麦新冠病毒疫情发展曲线趋于平缓，如果在接下来的两周继续保持当前态势，4月13日后政府将陆续放开社会管制措施。

比利时30日新增确诊病例1063例，累计确诊11899例。比利时微生物学家赫曼·古森斯认为，比利时“疫情增长曲线趋于平稳”，表明相关防控措施取得预期效果。但联邦卫生大臣玛吉·德布洛克则认为，称“现在比以往任何时候都需要继续追踪和观察”。

英国30日新冠肺炎确诊病例数累计达到22141例，新增2619例；累计死亡病例升至1408人。英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯表示，目前政府采取的措施已对减少社会接触起到较大作用，但这些措施会持续到何时目前还无法确定。

芬兰截至30日确诊新冠肺炎病例数为1313例。芬兰国家卫生与福利研究院健康安全主任米卡·萨尔米宁表示，芬兰采取的“历史性的防控措施”正在起作用。赫尔辛基大学内科专家维莱·霍尔姆贝尔格认为，政府的防疫举措有开始奏效的迹象，但未来几周仍充满挑战。

奥地利总理库尔茨30日召开记者会说，奥地利进入“应急运行模式”两周，防疫措施初见成效，但抗击疫情“马拉松”仍任重道远。他宣布从4月1日起民众进入超市购物必须佩戴口罩。奥地利成为西欧第一个要求民众佩戴口罩的国家。该国当天累计新冠肺炎确诊病例升至9377例，死亡人数升至108人。

据德国媒体《焦点在线》统计，截至当地时间30日19时，德国累计确诊新冠病毒感染病例62166例，死亡549例。德国联邦卫生部一名发言人说，联邦政府已采购2000万只口罩分发给诊所、医疗机构和养老院。德国经济顾问委员会30日发表的一份报告显示，德国经济今年上半年出现衰退已不可避免。

波兰30日新冠肺炎累计确诊病例突破2000例，达到2020例。波兰总理莫拉维茨基发表讲话说，波兰将于31日颁布更严格的防疫措施。

罗马尼亚自3月16日进入紧急状态，当局总共发布4个军事政令，对居民外出限制措施逐步升级，从实行宵禁到全天戒严。然而短短两周之内，罗感染病例快速上升，截至30日21时，累计感染病例达1952例，死亡52例。新任卫生部长内卢·特塔鲁表示，罗已为4月中旬可能出现的疫情高峰做好准备。

葡萄牙30日新冠肺炎累计确诊病例达6408例。葡萄牙总理科斯塔当日表示，4月份将是葡萄牙疫情最严重的一个月，政府必须尽全力应对最糟糕的情况。4月2日国家紧急状态到期之后，无论是否宣布延长，所有颁布的防疫措施都将继续执行。

塞浦路斯30日宣布实施宵禁，这是塞浦路斯建国以来首次实行宵禁。塞浦路斯卫生部长康斯坦丁诺斯·约安努表示，在缺乏有效药物的情况下，这是控制病毒传播的唯一方法。

爱尔兰30日新增确诊病例295例，累计确诊病例增至2910例。爱尔兰卫生部宣布政府将租用全国所有私立医院，用于治疗新冠肺炎患者和其他患者，租期3个月，到期后经双方同意可续租。（执笔记者：于涛；参与记者：李洁、潘革平、林晶、凌馨、林惠芬、张琪、张保平、温新年、朱昊晨、张家伟、陈序、蒋雪、李晓鹏、于跃、左为）

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