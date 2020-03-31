新华国际时评：小小“健康包” 传递祖国爱

新华社布达佩斯3月31日电 题：小小“健康包” 传递祖国爱

新华社记者袁亮

疫情无情，祖国有爱。连日来，不少海外中国留学生收到一份来自祖国的礼物——“健康包”。小小包裹，里面装着口罩、消毒纸巾、中药、防疫手册，传递着祖国的关爱与呵护。

随着新冠肺炎疫情在海外持续扩散蔓延，包括留学生在内的海外同胞的安全与健康无时无刻不牵动着祖国的心。一段时间以来，中国驻外使领馆把为海外留学生学习、生活和自我防护提供帮助作为头等大事，着力帮助留学生解决实际困难。

除发放“健康包”外，各驻外使领馆还以其他方式关爱留学生：及时发布并更新领事提醒，确保留学生第一时间了解各国应对政策和使领馆防疫服务信息；开设面向留学生和国内家长的咨询热线，回应他们的求助诉求，安抚他们的焦虑心情；发布防疫小贴士，邀请专业医护人员讲解防疫知识，为留学生介绍网络问诊平台，提供专业、科学的疫情防控指导。

纵然相隔千山万水，纵然经历风风雨雨，祖国永远是包括留学生在内的海外同胞最温暖的靠山。关键时刻、危急关头，驻外使领馆的这些暖心举措再次表明：一个强大的祖国，永远是海外游子幸福的来源、尊严的保障、安全的港湾。一个个“健康包”仿佛在告诉每一位海外学子：你们不是独自在战斗，祖国永远是你们的坚强后盾。

山川异域，骨肉相连。犹记得，在祖国抗疫最吃劲的时刻，包括广大留学生在内的海外同胞心系祖国，捐款捐物、鼎力支持。许多留学生奔走街头，采购口罩等防疫物资，一箱箱运往国内。而今海外疫情急转直下，留学生面临困境，来自祖国的牵挂自然也不会缺席。

祖国的“雪中送炭”，让滞留海外的莘莘学子倍感温暖。许多留学生代表纷纷表示，“健康包”让他们真切感受到祖国的关爱，坚定了他们战胜疫情的信心，他们将认真做好个人防护，圆满完成学业，尽早报效祖国。

“疲尽春归会有时，静待花开赤子心。”在来势汹汹的疫情面前，留学生们不是孤军奋战，祖国永远与他们风雨同舟。愿小小“健康包”带给他们温暖、健康、力量和信心，助他们迎来最终战胜疫情的那一天。

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