中国驻新加坡使馆慰问在新中国公民

新华社新加坡3月31日电（记者王丽丽）中国驻新加坡大使馆工作人员日前看望慰问在新的中国留学生、华侨、中资企业代表和务工人员，转达党和政府的关心和问候，并向他们赠送防疫用品，帮助做好防疫工作。

洪小勇大使等日前分别前往新加坡德明政府中学、新加坡国立大学、南洋理工大学等中国留学生集中的学校，新加坡华源会等新移民社团，以及中国建设银行新加坡分行等中资企业，看望留学生、华侨、中资企业代表和务工人员。

洪小勇等表示，党和政府时刻牵挂广大海外公民的平安与健康，使馆把在新中国公民安全和防护作为最重要的工作之一。疫情发生以来，使馆一直通过各种渠道，了解和关心留学生、侨民、中资企业人员在新学习、工作、生活情况，并及时提供帮助。

使馆教育处和领事部近日分别向中国留学生和其他中方人士发放口罩。据了解，教育处通过新加坡各大学的中国学联等机构，陆续向1000多名留学生发放了1万多只口罩，中国公民也可以凭借中国护照到大使馆每人领取10只口罩。一名中国公民在领取口罩后表示，口罩虽小，但让他切身感受到祖国是海外中国公民的坚强后盾，中国驻外使馆始终陪在大家身边。

中国留学生、华侨、新移民社团、中资机构代表纷纷感谢党和祖国的关心，表示将继续做好个人防护，同时配合中国和新加坡政府做好防疫工作。

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