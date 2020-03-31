安理会一致通过首个关于维和人员安全问题的决议

新华社联合国3月30日电（记者王建刚）联合国安理会30日以15票赞成的表决结果一致通过首个关于维和人员安全问题的决议。该议案由中国提交，俄罗斯、越南、印度尼西亚等43国参与共提。

安理会本月轮值主席国中国在一份新闻稿中说，这份第2518号决议涉及培训、医疗、技术、伙伴关系等多个领域，主要内容包括加强培训体系建设，完善医疗保障和救助能力，要求维和特派团与东道国加强沟通、建立互信，提高技术应用水平，强化相关协调机制安排，通过伙伴关系支持非盟等区域组织能力建设等，致力于采取全方位措施，保障维和人员安全。

新闻稿说，联合国维和行动应时代需求而生，因时代发展而变。72年来，联合国维和行动作为维护国际和平与安全的有效手段，为政治解决热点问题发挥了重要作用。目前有9.5万余名维和人员在13个任务区执行维和任务。同时，维和行动面临的挑战不断增多，传统和非传统安全因素对维和人员安全构成严重威胁。

新闻稿说，今年是联合国成立75周年，也是秘书长古特雷斯“为维和而行动”倡议落实关键之年。中国是联合国维和行动重要出资国和出兵国，是联合国维和行动的坚定支持者和重要参与者。中国领导人在2015年联合国维和峰会上做出的承诺已经得到落实。在此背景下，中国推动安理会通过维和人员安全问题决议，目的是体现对联合国维和行动的坚定支持，履行对多边主义承诺，推动国际社会加大对维和行动投入，采取务实举措切实保障维和人员安全，改进维和行动。这是关于维和人员安全的首份决议，受到会员国普遍欢迎，认为决议契合当前维和形势，恰逢其时，符合国际社会期待。

新闻稿说，在全球抗击新冠肺炎疫情的背景下，安理会工作面临严重现实困难。中国作为决议草案提案国和本月轮值主席国，积极探索新的工作方法，与安理会成员通过电话、视频、邮件等多种方式保持磋商，不断扩大共识，用实际行动体现了安理会维护国际和平与安全的首要责任。中方赞赏安理会成员国、会员国、出兵国和秘书处给予的宝贵支持。

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