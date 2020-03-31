中国代表欢迎巴以领导人就抗击疫情加强合作的努力

新华社联合国3月30日电（记者王建刚）联合国安理会本月轮值主席、中国常驻联合国代表张军30日表示，中方欢迎巴以双方以领导人通话为标志就抗击新冠肺炎疫情加强合作的努力，支持双方进一步加强协调、增进互信。

张军在当天举行的安理会中东局势和巴勒斯坦问题视频会议上说，近期，中方注意到巴以双方就抗击疫情进行合作等积极进展。中方欢迎联合国启动“全球新冠肺炎疫情人道主义应对计划”，包括巴勒斯坦在内的最贫困和脆弱的国家可能从中受益。

关于定居点建设计划等问题，张军表示，中方同国际社会其他成员一样，对定居点建设计划、煽动性吞并言论等表示担忧。他强调，应切实执行安理会第2334号决议，有关方面应立即停止在巴勒斯坦被占领土上的一切定居点活动，停止制定和实施新的定居点建设计划。应当倾听并响应秘书长古特雷斯关于全球停火的呼吁，从敌对状态中抽离，摒弃不信任和敌意，给在疫情面前最脆弱的地区带去希望。

张军说，应密切关注并立即采取行动改善巴勒斯坦人道和经济状况。国际社会应加大对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处工作的支持，包括增加对工程处捐款和加快捐款拨付等。

张军表示，应继续以“两国方案”、联合国有关决议、“土地换和平”原则和“阿拉伯倡议”等为基础，加大努力促进对话谈判和政治协商。中方注意到前不久举行的中东问题四方会谈讨论了如何朝着“两国方案”目标重启和谈的问题。

张军强调，中方始终坚定不移地支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，愿与安理会成员共同努力，推动巴勒斯坦问题早日实现全面、公正、持久解决。

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