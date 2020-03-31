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美国首都及相邻两州发布强制性“居家令”

2020年03月31日13:53  来源：新华网
 

新华社华盛顿3月30日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国首都华盛顿及相邻的马里兰州和弗吉尼亚州30日分别发布“居家令”，要求市民除生活所需“基本”活动外，待在家中不要外出，违者将受到处罚。

当地政府以手机短信警报形式向居民发出了“居家令”通知。“居家令”要求居民除采购生活必需品、寻求医疗照顾、在保持社交距离前提下进行户外运动等“基本”活动外，待在家中不要外出。违反“居家令”属于轻罪。

在华盛顿特区，“居家令”将从美东时间4月1日12时01分起生效，违者面临最高90天监禁和5000美元罚款；在马里兰州，“居家令”从美东时间3月30日20时起生效，违者最高可判处一年监禁和5000美元罚款；在弗吉尼亚州，“居家令”即时生效并将持续到6月10日，违者最高可判处一年监禁和2500美元罚款。

华盛顿市长缪里尔·鲍泽发表声明说：“待在家里是使（疫情）曲线平滑，保护自己、家人和整个社区免受新冠病毒侵害的最好方法。”马里兰州长拉里·霍根强调，面对“致命的公共卫生危机”，“居家令”不再是建议，而具有强制性，并预测未来一段时间里，疫情将更加严峻。弗吉尼亚州长拉尔夫·诺瑟姆说，在刚刚过去的周末，弗吉尼亚州一些海滩和公园等休闲场所“几乎人满为患”，参与者把自己和他人都置于危险之中。根据弗吉尼亚州“居家令”，除个人锻炼和垂钓外，州属海滩将关闭，该州公共露营地也将不再向短期游客开放。

据美国媒体报道，截至美东时间30日中午，马里兰州确诊病例逾1400例，死亡16例；弗吉尼亚州确诊病例逾1000例，死亡26例；华盛顿确诊病例405例，死亡9例。目前，在上述三地，随着检测规模扩大，确诊病例数量增长较快，警察、消防部门和监狱、养老院等已出现疫情。美国联邦紧急措施署30日批准华盛顿就新冠疫情发布“重大灾害”预警。

(责编：刘叶婷、贾文婷)
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