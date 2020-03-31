王毅分别同葡萄牙、卢森堡外长通电话

新华社北京3月31日电 3月30日，国务委员兼外长王毅应约分别同葡萄牙国务部长兼外长席尔瓦、卢森堡外交大臣阿塞尔博恩通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情正在欧洲迅速蔓延，形势严峻。中方对两国人民的遭遇感同身受，并表达诚挚慰问。作为战略伙伴，我们有着相互支持的优良传统。中方感谢两国对中国抗疫所给予的支援。虽然中方对医疗物资需求依然较大，特别是要防止疫情反弹，但我们愿克服困难，向两国提供力所能及的支持，积极协助在华采购防疫物资和设备。支持双方专家通过远程视频方式分享防控经验。

王毅强调，希望两国切实保障包括留学生在内的中国公民的健康安全和正当权益，提供相应医疗保障。相信在抗疫过程中，双方的政治互信与务实合作将得到进一步提升。

席尔瓦祝贺中国抗击疫情取得重要进展。他表示，葡萄牙愿深化同中方合作，共同抗击疫情。中国疫情得到了有效控制，中方防疫物资和设备对欧洲抗疫十分重要。葡方希望中方在防疫物资商业采购方面继续提供支持和便利。葡方将尽力保障好在葡中国公民及留学生的健康安全。

阿塞尔博恩表示，疫情蔓延已成为全球挑战，需要加强国际合作共同应对。卢森堡支持中国抗疫举措和努力，对中方抗疫取得的成效表示祝贺，感谢中方提供的防疫物资和经验咨询，希望在设备采购及运输方面继续得到中方支持。

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