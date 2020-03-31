王毅：坚持多边主义，团结一致共抗疫情

新华社北京3月31日电 3月30日，国务委员兼外长王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。

王毅表示，日前，中法两国元首在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上一致呼吁国际社会团结抗疫，为全球合作抗击疫情注入了重要动力。面对疫情全球蔓延，国际社会应坚定信心，合作应对，而不是各自为政，各行其事。当前尽管中国国内需求仍然很大，但中方对防疫物资出口保持开放。因为我们相信，帮助其他国家抗疫也是在帮助自己。中方将继续为法方采购防疫物资和设备提供协助。

王毅指出，此次抗击疫情再次表明，我们都生活在一个地球村，人类是命运共同体。我们应当高举多边主义旗帜，共同应对各种全球性挑战。任何单边主义、唯我独尊都是不可取的，也不得人心。中方愿同法方加强多边合作协调，共同应对疫情挑战。作为安理会常任理事国，中方对有利于推动国际防疫合作的倡议都持积极态度，并愿就此与包括法方在内的各方保持沟通。当务之急是全面落实G20领导人特别峰会达成的重要共识。

博纳表示，法中观点高度一致。面对疫情迅速扩散，国际社会需团结一心、加强协调，共渡难关。感谢中方向法方提供的防疫物资支持，这体现了法中深厚的友谊和良好关系。希中方继续在法方防疫设备商业采购方面提供便利。我们对G20领导人特别峰会成果感到满意，愿同中方携手维护多边主义，推进包括安理会等多边框架合作，加强双方在非洲医疗卫生、经济发展等领域第三方合作。相信在战胜疫情后，法中高层交往和务实合作都将得到进一步发展。

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