新华社开罗3月30日电 通讯：埃及低收入群体的艰难战“疫”

新华社记者李碧念 玛尔瓦·叶海亚

22岁的阿拉·穆斯塔法最近有些苦恼。为防控新冠肺炎疫情，埃及政府要求关闭所有人流密集场所和实施宵禁，为此穆斯塔法关闭了自己的小货摊，这意味着他将失去经济来源。

穆斯塔法的小货摊位于埃及首都开罗市中心的阿塔巴广场，是开罗人流量最为集中的市场之一。像穆斯塔法一样在广场上摆摊卖小商品的商贩还有很多，但是最近都不得不关闭歇业。

“我的吃穿住行都得靠我在广场上卖T恤和水杯。”穆斯塔法一边用塑料袋收拾着货摊上的小商品，一边告诉记者。

他说，广场上小商贩们卖的东西都很便宜，顾客都是埃及的低收入群体。现在关闭小货摊不仅影响小商贩，而且低收入群体也受到巨大影响。

根据埃及卫生部29日晚的数据，埃及境内已累计报告新冠肺炎确诊病例609例，累计死亡40人。

随着确诊病例增加，卢克索、阿斯旺等埃及南部旅游名城以及沙姆沙伊赫、胡尔加达等红海海滨度假城市相继加强防控措施。此前，埃及已采取宵禁、暂停国际航班、学校停课、禁止大规模聚集性活动等措施。

为减轻这些措施对低收入群体的影响，埃及劳动部设立了热线电话，登记收入受到严重影响的埃及公民，并每人发放500埃镑（约合32美元）的补贴，目前已有30万人登记。

此外，埃及内阁要求“埃及万岁”基金设立专门账户，为埃及防控疫情措施提供资金支持。埃及捐赠部还拨款5000万埃镑，用于补助季节性工人。

但是埃及统计部门2018年的数据显示，埃及拥有近500万季节性工人和其他临时工，占劳动力总量的21%。因此目前埃及政府的补贴无疑是杯水车薪。

“尽管现在学校停学，减轻了部分日常开支。但是每个月500埃镑的补贴还不够我们购买面包和奶酪。”开罗马阿迪区一家咖啡馆的服务员马尔万·侯赛因说。

侯赛因告诉记者，他的收入主要靠顾客给的小费，但是由于咖啡馆暂停营业，收入受到极大影响。因此他不得不在多个政府部门和慈善机构登记，以获得更多补贴。

好在一些慈善机构开始行动起来。埃及非政府慈善机构奥尔曼协会副主席马哈茂德·福阿德说，该协会旗下的工厂正加班加点生产各类食品，预计将向上埃及50个村庄、2.25万个家庭提供足够支撑75天的食物。

一些埃及民众也开始向低收入群体提供帮助。家住新开罗的55岁家庭主妇多尼娅·德苏基告诉记者，近来她与邻居已经向部分季节性工人提供了约600袋食品。

她说，每一袋食品包括大米、鸡肉、奶酪等，既有主食，也有肉类和蔬菜。她表示，在即将到来的斋月，她还将发放更多食品。

“在艰难条件下，大家应该团结起来，帮助有需要的人。”德苏基说。

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