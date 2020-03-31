乌克兰议会通过新财政部长和卫生部长任命

新华社基辅3月31日电（记者李东旭）据乌通社消息，乌克兰最高拉达（议会）30日召开特别会议通过了财政部长伊戈尔·乌曼斯基和卫生部长伊利亚·叶梅茨的辞职申请，以及谢尔盖·马尔琴科和马克西玛·斯捷潘诺夫分别接任财政部长和卫生部长的任命。

29日乌曼斯基和叶梅茨向乌克兰最高拉达提交了辞职申请。

3月4日，什梅加尔就任乌总理，并于当天组建内阁。新内阁成立不足一月同时撤换财政部长和卫生部长引起各界关注，什梅加尔30日在其社交媒体账号上发文说，叶梅茨和乌曼斯基作为各自领域的专家善于制定长期的改革政策，但受疫情影响，目前乌克兰政府更需要能够迅速做出反应的官员。

自3日报告首例新冠肺炎确诊病例以来，乌克兰疫情出现较快发展。什梅加尔25日宣布全国进入紧急情况，并将持续至4月24日。

据乌克兰卫生部30日晚发布的疫情数据，乌克兰当天新增新冠肺炎确诊病例68例，累计确诊病例548例；新增死亡病例2例，累计死亡病例13例。

受疫情影响，近三周以来乌克兰格里夫纳汇率大幅下跌，目前乌克兰政府正在就外债重组进行谈判并积极寻求国际资金援助。乌总统泽连斯基29日发表电视讲话说，乌克兰至少需要100亿美元国际援助来稳定经济形势，以避免经济崩溃和债务违约。

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