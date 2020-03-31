中国大使发文痛斥美国记者所谓新冠疫情“中国责任论”

人民网讯 29日，玻利维亚主流媒体《玻利维亚报》发表《中国欠世界一个道歉》社评，转载曾长期担任CNN主持人的美国著名记者帕特里西亚·加尼奥特涉新冠肺炎疫情反华言论，宣扬“中国责任论”、“中国道歉论”和“中国赎罪论”，无端诋毁和污名化中国。30日，驻玻利维亚大使黄亚中在该报发表《傲慢与偏见只会损害全球抗疫合作》的署名文章，对此严厉驳斥。署名文章全文如下：

《傲慢与偏见只会损害全球抗疫合作》

——中国驻玻利维亚大使 黄亚中

3月29日《玻利维亚报》以社论形式转载了哥伦比亚裔美国记者特里西亚·加尼奥特的评论，声称中国政府欠全世界一个道歉。我对此深感震惊。

首先让我难以置信的，是在一篇如此短小的文章中，居然充斥着如此多的谎言。一个著名记者完全搞不清中国主席与总理的名字也就算了，关键是他们谁没有说过她所引述的话呀。新冠肺炎首个病例是去年12月27日确诊的，3天内世卫组织就得到中方通报，然后全世界都知道了，不知加尼奥特女士所谓中国“隐瞒”两个月消息从何说起？这位美国有线电视新闻网前记者描述所谓中国试剂在西班牙出现质量问题时，并没有告诉读者，该批试剂并非中国政府提供，而且那家厂家也澄清不是质量问题而是使用方法不当。很显然，这位记者对中国，对她责难的事情都一无所知，假消息基础上谈何公信力！

比无知更可怕的是偏见。中国是世界上第一个迎战新冠病毒并且成功控制疫情的国家，在第一时间果断采取封控措施，调集42000名医护人员携17000台呼吸机驰援武汉，紧急建造能容纳数万病床的应急医院。至今已连续一周几无国内传播，82421名患者中75612人已经康复，其中从新生17天婴儿到百岁老人，没有任何一人被放弃。所以时至今日，还敢指责指责中国政府应对疫情不力，是需要很大勇气或者说偏见的，因为没哪个国家敢说自己会做得比中国更好。西语有谚，DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO（说起来容易做起来难）。这场疫情对各国政府都是场检验治理能力和道德水准的大考，而中国在病毒仅传染了不到0.006%人口时就成功遏制住了疫情。这一成就不仅是技术上的，更是道义上的，因为我们放在第一位的是抢救生命而非经济成本。这方面世界卫生组织比任何人都更权威，其总干事谭德塞高度评价中国抗疫斗争堪称全球楷模，为世界各国争取了两个多月的宝贵时间。

遗憾地是并非每个国家都充分利用了中国付出如此大努力和代价才赢得的宝贵时间，我不得不指出正是像加尼奥特这样的充满偏见的西方媒体起了很坏的误导作用。所谓中国人“吃蝙蝠”以及中国政府应对不力等谣言，让许多国家误以为自己不会发生这样的疫情，或者可以轻易应对它。但事实是惨痛的，老百姓的眼睛是雪亮的，越来越多的人强烈要求其政府学习中国的成功抗疫经验，也有越来越多的国家借鉴了中国封城和建造方舱医院等有效措施，虽然当初这是被许多西方媒体认定是侵犯人权和建集中营。我不知道加尼奥特女士对这一“双重标准”的破产有何感想。

同样“双重标准”的，还有所谓“责任论”。随着对这种新病毒认识的增加，不少学者对其起源于中国提出质疑，这一科学问题应留待科学家通过扎实的研究去解答。但现在有人迫不及待地将其政治化就是十分无理和居心叵测的了。大规模传染病本来就是全球化时代人类面对的重大挑战之一，我们的敌人是病毒，而非某个国家。按加尼奥特的逻辑，谁该为H1N1道歉？艾滋病、埃博拉、禽流感和登革热又算谁的责任？包括她提到的西班牙流感，其实也是首先发生在美国堪萨斯州而非西班牙的。至于像次贷危机和欧债危机之类同样危害到全球的人祸，又该怎么赔偿？

中国是负责任的大国，自然会在全球抗疫中发挥应有的作用，事实上也已经做出了超过任何其他国家的贡献。中国第一个确定这种新病毒，第一个做出基因测序并公布全球。没这个无偿、透明地分享数据，其他国家拿什么研发试剂和疫苗？中国已经开始疫苗人体试验了，其研发者陈薇院士是第一个给自己注射的，这就是中国人的担当！我不知中国是否会成为第一个量产疫苗的国家，但我敢肯定，只要有中国在，个别西方大公司就休想垄断疫苗卖高价。而且我还敢断言，如果中国真像加尼奥特强烈要求地那样宣布将免费为全世界提供疫苗，那么现在那么多正夜以继日研发疫苗的西方私营生物医药公司一定毫不犹豫地停止这种毫无盈利希望的重要工作。

随着国内疫情的好转，中国开始积极支援世界各国。中国已为全球89个国家同时提供捐助，中国正加班加点为全世界生产急需的医疗物资，世界工厂正变成世界药房。如果加尼奥特这样的偏见人士不喜欢中国试剂和呼吸机，可以不用，但请不要妨碍别人寻求生的希望。

我此前接受玻媒采访时就说过，抗击新冠疫情对全球都是场严峻挑战，而中国的成功范例给世界带来了希望，因为它证明疫情是完全可以被战胜的。而加尼奥特之流的错误言论在污蔑中国的同时，正是要扼杀这种希望。在全世界都需要密切团结共同协作来战胜疫情的关键时刻，这种傲慢与偏见只会起到毒害和误导作用。而这，正是我必须指出而各位读者需要警惕的。

(责编：贾文婷、杨牧)