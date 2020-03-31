海外疫情简报：海外确诊61万例 中国专家组抵达委内瑞拉

新华社北京3月31日电 30日海外疫情简报：

海外数据

世界卫生组织：中国以外新冠肺炎确诊病例累计达610777例，单日新增58305例；中国以外累计死亡病例达29796例，单日新增3211例。（截至北京时间30日16时）

美国：美国约翰斯·霍普金斯大学公布的最新统计数据显示，美国确诊160020例，累计死亡2953例。美国目前是全球新冠肺炎确诊病例最多的国家。（截至北京时间31日6时30分）

意大利：当地时间30日公布的数据显示，新冠肺炎确诊病例新增4050例，累计101739例；累计死亡病例11591例，治愈病例14620例。

法国：当地时间30日公布的数据显示，新冠肺炎确诊病例新增确诊4376例，累计44550例；累计死亡病例3024例，新增死亡418例。

新闻事件

联合国开发计划署30日宣布，将向国际社会募集5亿美元，用于支持100个发展中国家抗击疫情，并在疫情结束后帮助这些国家恢复社会和经济发展。

以色列总理办公室30日发表声明说，在一名助手被确诊感染新冠病毒后，总理内塔尼亚胡当天开始居家隔离。

俄罗斯总统普京30日同美国总统特朗普通电话，互相通报了各自国家在抗击疫情方面所采取的措施，还讨论了在抗击疫情方面加强两国协作的问题。

奥地利政府30日宣布强化防疫措施，包括要求民众到超市购物时必须戴口罩。

丹麦首相弗雷泽里克森30日表示，鉴于当前各项防控措施得当，丹麦新冠肺炎疫情发展曲线趋于平缓可控，政府考虑两周后逐步放开相关管控措施。

涉华动态

中国向委内瑞拉派遣的抗疫医疗专家组30日抵达委内瑞拉首都加拉加斯。中方捐赠的检测试剂、防护用品、药品等物资也一同抵达。

(责编：燕勐、贾文婷)