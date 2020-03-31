以色列总理顾问感染新冠病毒

以色列多家媒体30日报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的一名顾问确认感染新型冠状病毒，且近期与内塔尼亚胡有密切接触。

感染者丽夫卡·帕卢赫是内塔尼亚胡的极端正统派犹太人事务顾问，她的丈夫稍早时候确诊感染。

以色列媒体报道，以色列议会26日选举议长时，帕卢赫与内塔尼亚胡和其他多名议员会面。

《以色列时报》援引总理办公室一名人员的话报道，依照卫生部发布的防疫指导意见，帕卢赫的密切接触者将自行隔离14天。

不过，帕卢赫否认她与内塔尼亚胡近期密切接触。她告诉《耶路撒冷邮报》，她26日的确在议会，但与内塔尼亚胡“没有任何实质接触”，因而后者无需自我隔离。

按照帕卢赫的说法，她与丈夫症状轻微，感觉良好。

以色列第十二电视频道报道，内塔尼亚胡办公室证实，他与帕卢赫26日见面，但“保持适当距离”。多名接近帕卢赫的消息人士说，帕卢赫一直依照卫生部的指导意见，与内塔尼亚胡及他身边其他人保持距离。

《耶路撒冷邮报》报道，如果查实帕卢赫与内塔尼亚胡近距离接触达到15分钟，后者将隔离。一旦内塔尼亚胡隔离，新任议长、蓝白党领导人本尼·甘茨也将隔离。内塔尼亚胡和甘茨28日就组阁磋商大约8小时。

截至29日晚，以色列累计确诊病例4247例，其中死亡15例。29日新增确诊病例628例，是出现疫情以来最大单日增幅。以色列已经发布强制性命令，除购买食品、药品和接受医疗服务等原因，民众禁止外出。另外，以色列已禁止没有本国公民身份或居住权的外国人入境。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、贾文婷)